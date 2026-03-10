गाजियाबाद: अगस्त में लॉन्च हो सकता है हरनंदीपुरम योजना का फर्स्ट फेज, एयरोसिटी टाउनशिप बनाने की भी तैयारी
राजनगर एक्सटेंशन में विकसित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के नजदीक एयरोसिटी टाउनशिप को प्राधिकरण विकसित करेगा.
Published : March 10, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में आवासीय संपत्ति आम आदमी की बहुत से दूर होती जा रही है. प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है ऐसे में आम आदमी का घर खरीदने का ख्वाब मुश्किल हो रहा है. आम आदमी को उसके सपनों का आशियाना उपलब्ध कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हरनंदीपुरम योजना पर काम कर रहा है. करीब साल भर से योजना को जल्द लॉन्च करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगस्त में हरनंदीपुरम योजना का पहला फेस लॉन्च हो सकता है.
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, लगातार किसानों से जमीन खरीदने के लिए सहमति ली जा रही. किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसानों से जमीन खरीदने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए विशेष टीम में लगाई गई है. प्रतिदिन तीन से चार हेक्टेयर भूमि की सहमति प्राप्त की जा रही है. बेनामी करने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा सके. योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन पूर्ण हो चुका है.
कंसल्टेंट द्वारा योजना के संबंध में दो बार प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है. प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुणे प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.
2384 करोड़ रुपये प्रस्तावित बजट
प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, योजना का कुल प्रस्तावित बजट लगभग 2384 करोड रुपए है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है जिससे योजना के प्रारंभिक विकास कार्य को रफ्तार दी जा रही है.
हरनंदीपुरम योजना पर तेजी से हो रहा काम
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक मिश्रा के मुताबिक, हरनंदीपुरम योजना के लिए प्राधिकरण द्वारा 79 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है. जबकि 130 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों से सहमति प्राप्त हो गई है. अगस्त तक योजना का पहला फेस लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है. हरनंदीपुरम योजना का पहला पेज तकरीबन 50 से 60 हेक्टेयर भूमि पर लॉन्च होगा. हरनंदीपुरम योजना को लेकर प्राधिकरण बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है.
फिलहाल गाजियाबाद में कोई ऐसी टाउनशिप मौजूद नहीं है जहां पर होटल, आईटी पार्क, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, मल्टीनेशनल कंपनी के कार्यालय आदि को विकसित किया जा सके. ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एयरोसिटी टाउनशिप पर काम किया जा रहा है. जिससे कि टाउनशिप में विभिन्न प्रकार की कमर्शियल गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध हो.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक मिश्रा ने बताया, एयरोसिटी टाउनशिप के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है. प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप के लिए सर्वे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी. एयरोसिटी थीम आधारित आधुनिक टाउनशिप में उच्च स्तरीय आवासीय परिसर, वाणिज्य कंपलेक्स, होटल एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र रिटेल एवं शॉपिंग जोन, खेल अकादमी, संस्थागत क्षेत्र, मल्टीलेवल पार्किंग और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन समेत विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. योजना निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध होगी.
