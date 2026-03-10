ETV Bharat / state

गाजियाबाद: अगस्त में लॉन्च हो सकता है हरनंदीपुरम योजना का फर्स्ट फेज, एयरोसिटी टाउनशिप बनाने की भी तैयारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में आवासीय संपत्ति आम आदमी की बहुत से दूर होती जा रही है. प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है ऐसे में आम आदमी का घर खरीदने का ख्वाब मुश्किल हो रहा है. आम आदमी को उसके सपनों का आशियाना उपलब्ध कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हरनंदीपुरम योजना पर काम कर रहा है. करीब साल भर से योजना को जल्द लॉन्च करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगस्त में हरनंदीपुरम योजना का पहला फेस लॉन्च हो सकता है.

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, लगातार किसानों से जमीन खरीदने के लिए सहमति ली जा रही. किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री कराई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसानों से जमीन खरीदने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए विशेष टीम में लगाई गई है. प्रतिदिन तीन से चार हेक्टेयर भूमि की सहमति प्राप्त की जा रही है. बेनामी करने की प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा सके. योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन पूर्ण हो चुका है.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कर रहा जोरों-शोरों से तैयारी (ETV BHARAT)

कंसल्टेंट द्वारा योजना के संबंध में दो बार प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है. प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुणे प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

2384 करोड़ रुपये प्रस्तावित बजट

प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, योजना का कुल प्रस्तावित बजट लगभग 2384 करोड रुपए है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है जिससे योजना के प्रारंभिक विकास कार्य को रफ्तार दी जा रही है.