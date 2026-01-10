ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव, 10 हजार से ज्यादा किसान होंगे शामिल, वैज्ञानिक बताएंगे नई तकनीक

सवाई माधोपुर में 18-19 जनवरी को पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव होगा. इसमें आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद करेंगे.

सवाई माधोपुर में पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव
सवाई माधोपुर में अमरूद की पैदावार ज्यादा होती है (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 10, 2026 at 2:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: जिला जिसे बाघों के साथ-साथ अमरूदों की मिठास के लिए भी जाना जाता है, अब एक नए उत्सव की तैयारी में जुटा है. 18 और 19 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर पहली बार राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा अमरूद को जिले के पांच गौरव में शामिल करने के बाद यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में होने वाले इस दो दिवसीय उत्सव में देशभर से 10 हजार से ज्यादा किसान हिस्सा लेंगे.

बड़ी पैमाने पर अमरूद की खेती और उत्पादन: उद्यान एंव फूल उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक लखपत लाल मीणा के अनुसार जिले में अभी 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अमरूद की खेती हो रही है. आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र 30 हजार हेक्टेयर से अधिक हो सकता है. यहां हर साल करीब 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अमरूद पैदा होता है. इससे सालाना 6 से 7 अरब रुपये का व्यापार होता है. यहां बरफखान गोला, सफेद अमरूद, एल-49, इलाहाबादी सफेदा जैसी 10-15 किस्में उगाई जाती हैं. ये किस्में अपनी मिठास, बड़े आकार और कुरकुरे स्वाद के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. राजस्थान में कुल अमरूद उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा इसी जिले से आता है.

सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इसे भी पढ़ें- सर्दियों का 'सीजनल स्टार': इलाहाबादी सफेदा और ताइवान अमरूद बने बूंदी के पहचान, देशभर में डिमांड

पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का आयोजन:सहायक कृषि अधिकारी पिंटू कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने अमरूद को जिले के पांच गौरव (अमरूद, नीम, मार्बल मूर्ति कला, फुटबॉल और रणथंभौर) में शामिल किया है. इसी वजह से सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस (19 जनवरी) पर उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर का अमरूद महोत्सव मनाने का फैसला लिया गया है. यह दो दिवसीय महोत्सव 18 और 19 जनवरी को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर आयोजित होगा. इसमें राजस्थान के अलावा देशभर से 10 हजार से ज्यादा किसान शामिल होने की उम्मीद है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा.

महोत्सव में क्या-क्या होगा: पिंटू कुमार मीणा ने बताया कि महोत्सव में 150 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे. यहां सवाई माधोपुर की विभिन्न अमरूद किस्मों के साथ देश के अन्य हिस्सों के अमरूद भी दिखाए जाएंगे. अमरूद के पौधे, फल, उत्पाद जैसे जूस, चिप्स, कैंडी, जेली, बार, बर्फी, लड्डू और जरूरी सामान की प्रदर्शनी होगी. किसानों के बीच प्रतियोगिता होगी और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा. ड्रोन से खेती का लाइव डेमो, स्मार्ट फार्मिंग, जैविक खेती, केमिकल मुक्त खेती का प्रदर्शन होगा. आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक किसानों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे.

राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव
पूरे भारत में सवाई माधोपुर से अमरूद सप्लाई होती है (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इसे भी पढ़ें- जैविक आंवला और अमरूद स्वाद में लाजवाब के साथ कमाई में भी दमदार, अरब तक हो रही सप्लाई

इस साल की पैदावार और बाजार की स्थिति: अमरूद व्यापारी सलीम ने बताया कि इस साल जिले में ज्यादा बारिश से अमरूद की पैदावार कम हुई है, लेकिन अच्छे भाव मिलने से किसानों को फायदा हो रहा है. व्यापारी शरीफ ने बताया कि थोक में अमरूद 25-30 रुपये किलो और खुदरा में 50-70 रुपये किलो तक बिक रहा है. यहां की मंडी से अमरूद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों तक पहुंच रहा है.

महोत्सव से होने वाले फायदे: यह महोत्सव किसानों को नई तकनीक, नई किस्में और बेहतर बाजार की जानकारी देगा. अमरूद से बने नए उत्पादों की जानकारी से जिले में नई प्रोसेसिंग यूनिट लगने की संभावना बढ़ेगी. कई समझौते भी होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर यह जिला प्रशासन और कृषि विभाग की एक सराहनीय पहल है, जो सवाई माधोपुर के अमरूद को और ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगी. यह उत्सव न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा.

राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव
सवाई माधोपुर कई वैरायटी के अमरूद पैदा होते हैं (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इसे भी पढ़ें- स्पेशल रिपोर्ट: एयर लेयरिंग विधि से तैयार किया जा रहा झालावाड़ में इलाहाबादी अमरूद, जानें कैसे लगाए जाते हैं पौधे...

इसे भी पढ़ें- अमरूद की मिठास में घुला पानी...बेमौसम बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

TAGGED:

NATIONAL GUAVA FESTIVAL
CITY OF GUAVAS
ORGANIC FARMING
GUAVA TRADE IN SAWAI MADHOPUR
SAWAI MADHOPUR GUAVA FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.