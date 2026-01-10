ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव, 10 हजार से ज्यादा किसान होंगे शामिल, वैज्ञानिक बताएंगे नई तकनीक

सवाई माधोपुर: जिला जिसे बाघों के साथ-साथ अमरूदों की मिठास के लिए भी जाना जाता है, अब एक नए उत्सव की तैयारी में जुटा है. 18 और 19 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर पहली बार राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा अमरूद को जिले के पांच गौरव में शामिल करने के बाद यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में होने वाले इस दो दिवसीय उत्सव में देशभर से 10 हजार से ज्यादा किसान हिस्सा लेंगे.

बड़ी पैमाने पर अमरूद की खेती और उत्पादन: उद्यान एंव फूल उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक लखपत लाल मीणा के अनुसार जिले में अभी 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अमरूद की खेती हो रही है. आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र 30 हजार हेक्टेयर से अधिक हो सकता है. यहां हर साल करीब 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अमरूद पैदा होता है. इससे सालाना 6 से 7 अरब रुपये का व्यापार होता है. यहां बरफखान गोला, सफेद अमरूद, एल-49, इलाहाबादी सफेदा जैसी 10-15 किस्में उगाई जाती हैं. ये किस्में अपनी मिठास, बड़े आकार और कुरकुरे स्वाद के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. राजस्थान में कुल अमरूद उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा इसी जिले से आता है.

सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का आयोजन:सहायक कृषि अधिकारी पिंटू कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने अमरूद को जिले के पांच गौरव (अमरूद, नीम, मार्बल मूर्ति कला, फुटबॉल और रणथंभौर) में शामिल किया है. इसी वजह से सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस (19 जनवरी) पर उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर का अमरूद महोत्सव मनाने का फैसला लिया गया है. यह दो दिवसीय महोत्सव 18 और 19 जनवरी को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर आयोजित होगा. इसमें राजस्थान के अलावा देशभर से 10 हजार से ज्यादा किसान शामिल होने की उम्मीद है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा.