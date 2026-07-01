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पहली बारिश में डूबा उधम सिंह नगर, घरों-स्कूलों में घुसा पानी, तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर

घरों-स्कूलों में घुसा पानी: सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बाजपुर का चकरपुर गांव और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रहे. तेज बारिश के बाद विद्यालय परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया. विद्यालय के डाइनिंग हॉल, छात्राओं के कमरे, कक्षाओं और स्टोर रूम तक पानी भर गया. अचानक पानी भरने से विद्यालय प्रशासन और छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

पहली बारिश में डूबा ऊधम सिंह नगर: कुछ घंटों की तेज बारिश ने ऊधम सिंह नगर जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर बारिश ने कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए. बाजपुर और रुद्रपुर के कई मोहल्लों व गांवों में घरों के भीतर गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

रुद्रपुर: उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी पहली ही बारिश में सही साबित हुई. कुछ घंटों की तेज बारिश ने ऊधम सिंह नगर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया. बाजपुर और रुद्रपुर में घरों, स्कूलों और सड़कों पर पानी भर गया, जबकि बाजपुर में तेज बहाव के बीच एक ट्रैक्टर भी बह गया. प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

बारिश के कारण स्कूल के निचले हिस्से में बने सभी कमरों में पानी भर गया. डाइनिंग हॉल, स्टोर और छात्रावास तक पानी पहुंचने से सामान्य व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. पानी निकलने तक छात्राओं की दिनचर्या प्रभावित रहेगी.

-अनीता शर्मा, अध्यापिका, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय-

घरों में गंदा पानी घुसा: इधर, चकरपुर गांव में भी हालात चिंताजनक रहे. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य के दौरान पानी की निकासी का प्राकृतिक मार्ग बंद कर दिया गया, जिसके कारण बारिश का पूरा पानी गांव की ओर मुड़ गया. इससे कई घरों में गंदा पानी भर गया और लोगों को रातभर परेशानी झेलनी पड़ी. स्थानीय लोगों ने इस स्थिति के लिए निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि पहली ही बारिश में यह स्थिति है, तो मानसून के बाकी दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.

विद्यालय के डाइनिंग हॉल में जलभराव (ETV Bharat)

तेज बहाव में ट्रैक्टर बहा: बारिश के दौरान तेज बहाव के कारण बाजपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर भी पानी में बह गया. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इससे बारिश के दौरान बने हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पानी में भीगकर सामान हुआ खराब: वहीं, जिला मुख्यालय रुद्रपुर के जफरपुर क्षेत्र में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली. कई घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

एसडीएम बाजपुर अमृता शर्मा जलभराव का जायजा लेती हुईं (ETV Bharat)

प्रशासन आपात स्थिति से निपटने को तैयार: मामले पर एसडीएम बाजपुर अमृता शर्मा ने बताया कि-

पुल निर्माण कार्य के चलते पानी गांव की ओर आ गया था. सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं जल निकासी का कार्य शुरू कर दिया गया. लगभग तीन घंटे के भीतर स्थिति को काफी हद तक सामान्य कर दिया गया. प्रशासन भविष्य में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

-अमृता शर्मा, एसडीएम बाजपुर-

जल निकासी की व्यवस्था की मांग: स्थानीय लोग स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि आगामी बारिश में ऐसी स्थिति दोबारा न बने.

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