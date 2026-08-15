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शहीदों के सम्मान में 2016 में जला था अलवर में पहला दीपक, अब देशभर में पहुंची 'गौरव उत्सव' की रोशनी

स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के सेक्रेटरी गौरव शर्मा ने बताया कि इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 2016 में अलवर से हुई थी. उन्होंने बताया कि जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस समय पूरे देश में लोगों ने दीप जलाकर आजादी का स्वागत किया था. समय बीतने के साथ लोग शहीदों के सम्मान में दीपक जलाने की परंपरा को भूलते जा रहे हैं. समिति शहीदों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना को दोबारा घर-घर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि दीपक भारतीय संस्कृति में शुभता और प्रकाश का प्रतीक है. दीपावली पर जिस तरह पूरा देश सामूहिक रूप से दीप जलाकर उत्सव मनाता है, उसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर भी देशवासियों को अपने घरों पर शहीदों के नाम एक दीप जलाने चाहिए. इस बार समिति ने शहीदों के नाम एक साथ 11 हजार दीप प्रज्वलित किए.

अलवर: देश की आजादी का पर्व 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है. इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को याद किया जाता है. लेकिन अलवर में स्वतंत्रता दिवस को एक अलग अंदाज में मनाने की परंपरा पिछले 11 वर्षों से चली आ रही है. स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से हर वर्ष 15 अगस्त की संध्या पर शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं. इस बार समिति ने 11 हजार दीप एक साथ शहीदों के नाम प्रज्जवलित किए.

अलवर से उठा यह विचार, अब दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचा: गौरव शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता गौरव उत्सव की शुरुआत भले ही अलवर से हुई हो, लेकिन अब यह विचार धीरे-धीरे दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है. वर्तमान में यह कार्यक्रम करीब 12 से 13 छावनियों में आयोजित किया जाता है. समिति को राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से भी इस आयोजन के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं. इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें आम नागरिकों और भारतीय सेना के जवानों को एक साथ, एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है. गौरव शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाती हैं. समिति की ओर से वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया जाता है.

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वीरांगनाओं के आंसुओं ने बदली सोच: गौरव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में जब पहली बार अलवर के होपसर्कस पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उस दौरान कुछ वीरांगनाएं भी वहां मौजूद थीं. उन वीरांगनाओं ने कहा कि उनके परिजन कश्मीर में देश की सेवा कर रहे हैं और उन्हें हर समय इस बात की चिंता रहती है कि कभी भी किसी तरह की सूचना आ सकती है. उन महिलाओं की आंखों के आंसुओं को देख समिति सदस्यों ने सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए अलवर में एक विशेष आयोजन करने का विचार आया. इसके बाद स्वतंत्रता गौरव उत्सव की शुरुआत हुई और देखते ही देखते यह आयोजन लगातार आगे बढ़ता गया.

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस बैंड (ETV Bharat Alwar)

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'कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद में आई कमी': आल इंडिया एंटी टेरिरिस्ट आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी शनिवार को स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलवर पहुंचे. इस मौके पर बिट्टा ने कहा कि जब से कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई है, तभी से वहां पत्थरबाजी, बमबारी और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है. पहले कश्मीर से शहीदों के शव तिरंगे में लिपटकर आते थे, उस समय सोचते थे कि कश्मीर में आतंकवाद कब खत्म होगा और यहां आजादी कब आएगी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब वहां घर—घर में तिरंगा लहराया जाता है. अब वहां सेना के जवान को शहादत नहीं देनी पड़ती. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान देश की और सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान तक देने से गुरेज नहीं करते, इसलिए सेना के जवानों एवं शहीदों का सभी को सम्मान करना चाहिए.