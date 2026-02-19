ETV Bharat / state

जयपुर में पहली बार निशानेबाजी की लीग होगी, देशभर के करीब 1500 शूटर्स लेंगे हिस्सा

प्रतियोगिता में जूनियर, सीनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

FIRST EVER SHOOTING LEAGUE, 1500 SHOOTERS EXPECTED PARTICIPATE
प्रतियोगिता को लेकर पोस्टर का विमोचन करते पदाधिकारी. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
जयपुरः गुलाबी नगरी में पहली बार निशानेबाजी की लीग का आयोजन किया जा रहा है. इसमें देशभर से करीब 1500 शूटर्स हिस्सा लेंगे. यह लीग विभिन्न आयु वर्गों और कैटेगरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल सहित अन्य प्रतिस्पर्धाएं शामिल होंगी.

प्रतियोगिता में जूनियर, सीनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इस आयोजन में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदक विजेता निशानेबाज भी भाग लेंगे. खास बात यह है कि क्वालिफाइंग राउंड के बाद शूटर्स की बोली लगाकर उन्हें खरीदा जाएगा. 27 फरवरी से इसका आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में होगा. शूटिंग कोच जोगेंद्र सिंह और योगेश शेखावत इसका आयोजन कर रहे है और राजस्थान राइफल संघ के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है.

अलग-अलग टीमें बनेगीः जोगेंद्र सिंह ने बताया कि इस लीग का आयोजन राइफल और पिस्टल दोनों इवेंट में होगा. इसमें पहले निशानेबाजों को क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेना होगा. क्वालिफिकेशन के बाद सेमीफाइनल होंगे. इसके बाद जो बेस्ट 24-24 शूटर होंगे, उनकी 8-8 टीमें बनाई जाएंगी. इन 8-8 टीमों का ऑक्शन होगा. ऑक्शन के बाद लीग का आयोजन होगा. ऑक्शन में प्राइवेट एकेडमियों के साथ-साथ निशानेबाजी इक्विपमेंट बनाने वाली कुछ कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं.

तीन चरणों में आयोजनः एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी की ओर से ‘स्टार शूटिंग लीग जयपुर 2026’ का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा. सभी मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट (EST) पर आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता का संचालन ISSF और NRAI के नियमों के अनुसार किया जाएगा. प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित होगी. पहला चरण (क्वालिफिकेशन राउंड): 60 शॉट्स, देशभर से खिलाड़ी भाग ले सकेंगे दूसरा चरण (सेमीफाइनल): 40 शॉट्स, शीर्ष खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे. तीसरा चरण (फाइनल): 24 शॉट्स, शीर्ष खिलाड़ी फाइनल में मुकाबला करेंगे.

