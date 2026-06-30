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जयपुर में कल से पहली ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, WhatsApp पर जल्द एक साथ मिलेगी 27 सरकारी सेवाएं

देश भर में अब तक 70 लाख से ज्यादा फाइलों का डिजिटलाजेशन हो चुका है. झालाना के आरआईसी में होगी दो दिवसीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस...

CS Srinivas speaking to the media
मीडिया से बात करते हुए सीएस श्रीनिवास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 7:39 PM IST

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जयपुर: राजधानी में 1 और 2 जुलाई को पहली बार ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होगी. झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली दो दिवसीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में देशभर से डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे. उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे.उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ संबोधित करेंगे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 2 जुलाई को विजेताओं को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड 2026 देंगे.

राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे कई साल से इस सम्मेलन से जुड़े हैं. उनकी इच्छा थी कि इसका आयोजन राजस्थान में हो. सम्मेलन में केंद्र सरकार का बड़ा प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा. प्रशासनिक सुधार लोक, शिकायत विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से होने वाले सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा आधारित डिजिटल शासन से किस तरह नागरिक केंद्रित सेवाएं कर आमजन के जीवन में बदलाव लाएं, इसे लेकर विचार विमर्श होगा.

मुख्य सचिव ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन एक जुलाई से, थीम रखी-विकसित भारत 2047, एआई एनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस

जल्द शुरू होगी व्हाट्सएप सर्विस: मुख्य सचिव ने कहा- सम्मेलन में 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे. देश भर से ई-गवर्नेंस में बेहतर काम करने वाले प्रतिनिधि शामिल होंगे. सरकार अलग-अलग पोर्टल को एक जगह लाने की दिशा में काम कर रही है. राजस्थान में सिंगल विंडो और सिंगल एक्सेस पोर्टल की दिशा में काम की जा रहा है. इससे लोगों को अलग-अलग सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री जल्द ही व्हाट्सएप सर्विस शुरू करेंगे. इसमें 27 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं. भविष्य में लोग स्थानीय भाषा में बोलकर भी अपनी समस्या या सेवा से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे.

70 लाख से ज्यादा फाइलें डिजिटलाइज: मुख्य सचिव ने बताया कि देश भर में अब तक 70 लाख से ज्यादा फाइलों का डिजिटलाजेशन हो चुका है. एनआईसी बेहतर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहा है. महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय 100% डिजिटल हो चुका है.

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