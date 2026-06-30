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जयपुर में कल से पहली ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, WhatsApp पर जल्द एक साथ मिलेगी 27 सरकारी सेवाएं

मीडिया से बात करते हुए सीएस श्रीनिवास ( ETV Bharat Jaipur )