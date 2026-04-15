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आरएएस परीक्षा 2024: 17 अप्रैल को आखिरी इंटरव्यू, कब आएगा रिजल्ट...जानिए

प्रदेश को 1096 नए अफसर मिलेंगे. इनमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 अधिकारी होंगे.

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के पदों के लिए नौवें और आखिरी चरण के साक्षात्कार अब समापन की ओर है. ये 17 अप्रैल तक चलेंगे. ऐसे में आयोग के इसी सप्ताह परिणाम जारी करने की संभावना है. ऐसा होने पर यह भर्ती 19 माह में सम्पन्न हो जाएगी. साथ ही प्रदेश को 1096 नए अफसर भी मिल जाएंगे. इनमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 अफसर होंगे.

आयोग के सचिव राम निवास मेहता ने जानकारी दी कि आरएएस परीक्षा 2024 के नौवें चरण के साक्षात्कार 1 से 17 अप्रैल तक हो रहे हैं. यह साक्षात्कार का अंतिम चरण है. आयोग की कोशिश है कि साक्षात्कार सम्पन्न होते ही 17 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाए. ऐसा नहीं होने पर अगले दिन अंतिम परिणाम जारी होने की संभावना है. आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा 2024 की भर्ती का विज्ञापन 2 सितंबर 2024 को जारी किया था. इसमें कुल 1096 पदों (राज्य सेवाएं-428 एवं अधीनस्थ सेवाएं 668) पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को ली गई थी. प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 21 हजार 539 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया था.

पढ़ें:RPSC : आरएएस भर्ती-2024 के 8वें चरण समेत विभिन्न भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी, एक और बड़ा अपडेट जानिए...

17 और 18 जून 2025 को हुई थी मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को हुई थी. मुख्य परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था. मुख्य परीक्षा के परिणाम में 2 हजार 461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था. आरएएस परीक्षा 2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 दिसंबर 2025 से आरंभ हो गए थे. इसके बाद साक्षात्कार के कुल नौ चरण पूरे होने जा रहे हैं. अभ्यर्थियों को परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार है.

पढ़ें: आरएएस भर्ती-2024 के सातवें चरण के साक्षात्कार 5 मार्च से होंगे शुरू

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