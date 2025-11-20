ETV Bharat / state

फिल्म 120 बहादुर की रिलीज का रास्ता साफ, 1962 में भारत-चीन युद्ध में सैनिकों की वीरता की है कहानी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बनी फिल्म 120 बहादुर की रिलीज को हरी झंडी दिखा दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया. ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज के खिलाफ काफी देर से याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म के अंत में रेजांग ला के उन सभी सैनिकों के नामों का वर्णन है जिन्होंने चीन के खिलाफ 1962 की लड़ाई लड़ी थी. याचिका एक चैरिटेबल ट्रस्ट संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा और रेजांग ला में हुए युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार के कुछ सदस्यों ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है.

याचिका में इस फिल्म का नाम बदलने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि फिल्म में केवल मेजर शैतान सिंह भाटी की पहचान का वर्णन भाटी के रुप में किया गया है. फिल्म में केवल शैतान सिंह भाटी की वीरता का वर्णन किया गई जबकि फिल्म में सामूहिक पहचान, रेजिमेंट के गर्व और अहीरों के योगदान का सही चित्रण नहीं किया गया है. फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाई है. फरहान अख्तर ने भाटी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन आर आर घई ने किया है.