आगरा-सूरत फेस्टिवल ट्रेन अब बनी समर स्पेशल, 15 जुलाई तक चलेगी...कोटा के यात्रियों को फायदा
फेस्टिवल स्पेशल के रूप में आगरा कैंट से सूरत के उपनगरीय स्टेशन उधना तक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, जिसकी समय अवधि बढ़ा दी गई.
Published : March 31, 2026 at 11:21 AM IST
कोटा: रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल के रूप में आगरा कैंट से गुजरात के सूरत शहर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन उधना तक स्पेशल ट्रेन चलाई थी. इस स्पेशल ट्रेन की समय अवधि बढ़ा दी. ट्रेन के 15-15 फेरे बढ़ाए हैं. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर व कोटा होकर जाती है. इससे यात्री उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की यात्रा कर सकते हैं.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01907 आगरा कैंट-उधना जंक्शन समर स्पेशल ट्रेन 7 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच 15 फेर करेगी. यह हर मंगलवार को आगरा कैंट से रवाना होती है. वापसी में ट्रेन नंबर 01908 उधना-आगरा कैंट समर स्पेशल 8 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच चलेगी. यह ट्रेन हर बुधवार को उधना से रवाना होती है.
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यह है समय सारणी: यह ट्रेन नंबर 01907 आगरा कैंट से मंगलवार शाम 6:45 बजे रवाना होकर 7:10 बजे फतेहपुर सीकरी, 7:28 बजे रूपवास, 10:58 बजे गंगापुर सिटी, रात 11:48 बजे सवाई माधोपुर, मध्य रात 1:05 बजे कोटा, बुधवार सुबह 6:15 बजे रतलाम व 10:40 बजे वडोदरा पहुंचती है. वापसी में ट्रेन नंबर 01908 उधना जंक्शन से बुधवार दोपहर 3:25 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे वड़ोदरा, रात 10:25 बजे रतलाम, मध्यरात बाद 2:20 बजे बाद कोटा, 03:40 बजे सवाई माधोपुर, गुरुवार तड़के 4:30 बजे गंगापुर सिटी, सुबह 6:48 बजे रूपवास और 7:05 बजे फतेहपुर सीकरी पहुंचती है.
आरक्षण खोला: इस ट्रेन में जनरल के साथ स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच हैं. ट्रेन में आगरा की तरफ से रिजर्वेशन खोल दिया है. इसमें कंफर्म टिकट भी मिल रहा है. इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से टिकट करा सकते है. उधना की तरफ से रिजर्वेशन जल्द खोल दिया जाएगा.
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