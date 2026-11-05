भीलवाड़ा की प्रसिद्ध 'मुरका' मिठाई का स्वाद, सालों पुरानी परंपरा, मां लक्ष्मी को लगता है भोग
यह मिठाई दिखने में इमरती और जलेबी जैसी होती है, लेकिन स्वाद अलग होता है.
Published : November 5, 2026 at 1:18 PM IST
भीलवाड़ा: वस्त्रनगरी में दीपावली की रौनक सिर्फ कपड़ों और लाइटों से नहीं, मुरका की मिठास से भी तय होती है. उड़द की दाल और देसी घी में तली हुई इमरती जैसी दिखने वाली यह मिठाई सालों से हर घर के लक्ष्मी पूजन का हिस्सा बनी हुई है. मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए लोग महीने भर पहले से इसकी बुकिंग नहीं, बल्कि दुकान-दुकान तलाश शुरू कर देते हैं. खास बात यह है कि बनने के बाद एक माह तक खराब नहीं होती, इसलिए स्वाद के साथ परंपरा भी लंबे समय तक बनी रहती है.
जिले में मुरका मिठाई दीपावली से पहले काफी मात्रा में बिकती है. शहर में जगह-जगह अस्थाई दुकान लगाकर मुरका मिठाई बेची जा रही है. उड़द की दाल और शुद्ध देसी घी में यह मिठाई बनाई जा रही है. लगभग 60 वर्षों से मुरका मिठाई बनाकर बेचने वाले हलवाई चंद्र प्रकाश जोशी ने बताया कि वे लगभग 60 वर्षों से मुरका मिठाई बनाकर बेच रहे हैं. यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है.
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मां लक्ष्मी को लगता है भोग: उन्होंने बताया कि दिवाली के मौके पर मुरका मिठाई लक्ष्मी पूजन में मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए ले जाते हैं. मुरका मिठाई बनाने के लिए उड़द की दाल को पहले गीला करके उसको पीसा जाता है और जिस तरह जलेबी और इमरती का घोल तैयार किया जाता है, उसी प्रकार उड़द की दाल का घोल तैयार कर शुद्ध देसी घी में मुरका मिठाई बनाई जाती है. यह दिखने में इमरती मिठाई जैसी है, लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा होता है. इसलिए काफी मात्रा में इस मिठाई की बिक्री होती है. मुरका मिठाई बनने के बाद लगभग एक माह तक खराब नहीं होती है. लोग इसको बड़े चाव से खरीदते हैं. मुरका मिठाई की बिक्री दीपावली के एक माह पहले से शुरू हो जाती है. चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब ये मिठाई मिलती है. दीपावली के एक माह पूर्व शहर में लगभग 200 जगह अस्थाई दुकानें लगाई जाती हैं. यहां दिनभर मुरका मिठाई बनाई जाती है और काफी मात्रा में बिक्री होती है.
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