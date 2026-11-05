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भीलवाड़ा की प्रसिद्ध 'मुरका' मिठाई का स्वाद, सालों पुरानी परंपरा, मां लक्ष्मी को लगता है भोग

भीलवाड़ा की प्रसिद्ध 'मुरका' मिठाई ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: वस्त्रनगरी में दीपावली की रौनक सिर्फ कपड़ों और लाइटों से नहीं, मुरका की मिठास से भी तय होती है. उड़द की दाल और देसी घी में तली हुई इमरती जैसी दिखने वाली यह मिठाई सालों से हर घर के लक्ष्मी पूजन का हिस्सा बनी हुई है. मां लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए लोग महीने भर पहले से इसकी बुकिंग नहीं, बल्कि दुकान-दुकान तलाश शुरू कर देते हैं. खास बात यह है कि बनने के बाद एक माह तक खराब नहीं होती, इसलिए स्वाद के साथ परंपरा भी लंबे समय तक बनी रहती है.

जिले में मुरका मिठाई दीपावली से पहले काफी मात्रा में बिकती है. शहर में जगह-जगह अस्थाई दुकान लगाकर मुरका मिठाई बेची जा रही है. उड़द की दाल और शुद्ध देसी घी में यह मिठाई बनाई जा रही है. लगभग 60 वर्षों से मुरका मिठाई बनाकर बेचने वाले हलवाई चंद्र प्रकाश जोशी ने बताया कि वे लगभग 60 वर्षों से मुरका मिठाई बनाकर बेच रहे हैं. यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है.