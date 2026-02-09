सरकारी शिक्षक ने दी जान: अस्पताल में धरने पर बैठे परिजन, सात शिक्षकों पर केस दर्ज
मरने से पहले पीड़ित के लिखे पत्र में जिन नामों का जिक्र है, उनकी गिरफ्तारी की मांग लेकर परिजनों ने दिया धरना.
Published : February 9, 2026 at 5:53 PM IST
अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के निर्भमपुरा में घर से 100 मीटर दूर बाड़े में सरकारी स्कूल के शिक्षक के खुदकुशी के मामले में सोमवार को परिजन धरने पर बैठ गए. वे दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. सूचना पर सीओ ग्रामीण जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया. मृतक के बेटे ने 7 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा ने बताया कि मृतक के बेटे की ओर से दर्ज प्रकरण में 7 शिक्षकों के नाम दिए गए हैं. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी. परिजनों को समझाइश की गई. सीओ ने बताया कि पुलिस मृतक के पास मिले नोट में लिखे सभी बिंदुओं के आधार पर भी जांच करेगी. उन्होंने बताया, परिजनों ने समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति जताई. घटना रविवार की है.
पढ़ें:अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप
मृतक के परिजन सुरेंद्र ने बताया कि उनके चाचा ने मानसिक प्रताड़ना के चलते रविवार को घर के 100 मीटर दूर स्थित बाड़े में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने नोट में 7 शिक्षकों का नाम लिखा. इनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग लेकर सोमवार को जिला अस्पताल में धरना दिया गया. धरने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची. उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने ग्रामीण व परिजनों को आश्वासन दिया कि सुसाइड नोट के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर करवाई की जाएगी. इसके बाद धरना खत्म कर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई. सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि नोट में लिखे गए शिक्षकों ने उनके चाचा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. इस कारण उन्होंने यह कदम उठाया. सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक उनके चाचा को रिटायरमेंट खाने व नौकरी खाने की बात तक कही जाती थी.
पढ़ें:जयपुर: निलंबित लेक्चरर ने की आत्महत्या, एसओजी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, धरने पर बैठे परिजन