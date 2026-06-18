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पाकिस्तान से जोधपुर तक: हाथ से तैयार होने वाली इन मारवाड़ी जूतियों के दीवानें हैं लोग, 'बिच्छू जूती' है सबसे खास

महेंद्र सोनगरा और उनके बेटे चौथी पीढ़ी हैं जो इस काम को कर रहे हैं (ETV Bharat Jodhpur)

परिवार की पुरानी विरासत: ईटीवी भारत से बातचीत में महेंद्र सोनगरा बताते हैं कि उनका परिवार जूती निर्माण के व्यवसाय से कई दशकों पुरानी विरासत लिए हुए है. देश के विभाजन के समय उनकी दादा जी पाकिस्तान से भारत आए थे. वे केवल सामान ही नहीं, बल्कि जूती बनाने की प्राचीन तकनीक, डिजाइन और वर्षों का अनुभव भी साथ लाए थे. बंटवारे की त्रासदी के बावजूद उन्होंने जोधपुर में इस कला को फिर से स्थापित किया. आज यह विरासत परिवार की चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है.

पारंपरिक उत्पाद के लिए पेटेंट: महेंद्र सोनगरा उन गिने-चुने शिल्पकारों में शामिल हैं जिन्होंने राजस्थानी जूती कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने कशीदाकारी जूती का पेटेंट हासिल किया है. वे राजस्थान के पहले और शायद देश के इकलौते जूती कारीगर हैं, जिन्हें इस पारंपरिक उत्पाद के लिए पेटेंट मिला है. यह उपलब्धि 2023 में आईआईटी जोधपुर के सहयोग से प्राप्त हुई. पेटेंट प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि उनकी जूतियों में मौलिकता, नवाचार और बारीक कारीगरी का ऐसा अनोखा मेल है जो उन्हें बाजार की अन्य सामान्य जूतियों से अलग पहचान देता है.

महेंद्र सोनगरा और उनके बेटे चौथी पीढ़ी हैं जो इस काम को कर रहे हैं (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

देश-विदेश में लोकप्रिय हैं जूतियां: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में मारवाड़ी जूतियों का एक विशेष और सम्मानजनक स्थान है. ये जूतियां सदियों से अपनी अनुपम खूबसूरती, आरामदायक बनावट, बारीक हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध रही हैं. रंग-बिरंगी कशीदाकारी, जड़ाऊ काम और पारंपरिक शिल्पकारी इन जूतियों को न केवल स्थानीय लोगों में बल्कि देश-विदेश के फैशन प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय है.

जोधपुर: राजस्थान की रेतीली गलियों से लेकर राजमहलों की शान रही मारवाड़ी जूतियां आज भी अपनी बेजोड़ खूबसूरती और आरामदायक बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस सदियों पुरानी कला को जीवित रखने वाले कारीगर अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. इन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जोधपुर के महेंद्र सोनगरा, जिन्होंने न सिर्फ अपने पूर्वजों की इस पारंपरिक कला को सहेज कर रखा, बल्कि कशीदाकारी जूती का एकमात्र पेटेंट हासिल कर इसे एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है.

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बेटों ने भी संभाला पारंपरिक व्यवसाय: महेंद्र सोनगरा के साथ उनके बेटे मोहित सोनगरा और देवेश सोनगरा भी पूरी लगन से अपने इस पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं. परिवार के सदस्य मिलकर पारंपरिक शिल्प को संभालते हुए उसे आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढाल रहे हैं. वे जोधपुर के प्रतापनगर इलाके में अपने घर से ही यह काम कर रहे हैं और ब्रांड नाम एमआर जोधपुर के तहत अपनी पहचान बना चुके हैं.

महेंद्र सोनगरा इन खास जूतियों को कराया पेटेंट (ETV Bharat Jodhpur)

समय बदला, लेकिन परंपरा नहीं: महेंद्र सोनगरा का परिवार समय के साथ-साथ जूती निर्माण की तकनीकों में बदलाव लाता रहा है, लेकिन इसकी मूल आत्मा को कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने बताया कि उनके यहां चमड़े और कपड़े दोनों प्रकार की जूतियां बनाई जाती हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत हाथ से की गई बारीक कशीदाकारी है, जो हर जोड़ी को एक अलग और अनोखी पहचान देती है.

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परंपरा और आधुनिकता का संगम: महेंद्र सोनगरा के बेटे देवेश बताते हैं कि हम लोगों के आधुनिक पहनावे, रंग-रूप और फैशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर जूतियों को नया रूप देते रहते हैं. यह प्रक्रिया लगातार जारी है. पारंपरिक डिजाइनों के साथ-साथ समकालीन पैटर्न, रंग संयोजन और आरामदायक फिटिंग को शामिल करके उन्होंने इन जूतियों को युवा पीढ़ी के लिए भी आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है.

देश-विदेश में प्रदर्शनी और मांग: महेंद्र सोनगरा ने बताया कि उनकी इस कला को देश की बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियों में भी जगह मिली है. कई प्रदर्शनियों में उनकी जूतियों की सराहना हुई और कई लोग इनकी अनोखी कारीगरी से प्रभावित हुए. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी उनकी जूतियां अब देश-विदेश के ग्राहकों तक आसानी से पहुंच रही हैं.

अनोखी बिच्छू जूती: राजस्थानी जूतियों की एक खास किस्म है बिच्छू जूती. इसे पहनकर चलने पर इसमें से खनकती हुई आवाज आती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है. महेंद्र सोनगरा बताते हैं कि पुराने समय में जागीरदारों और जमींदारों द्वारा यह जूती खासतौर पर पहनी जाती थी. जूती की आवाज से पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, जिससे घर की बहू-बेटियां सतर्क हो जाती थीं और अंदर चली जाती थीं.

चलने पर आवाज करने वाली 'बिच्छू जूती' (ETV Bharat Jodhpur)

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ऐसे बनती है खास बिच्छू जूती: महेंद्र ने बताया कि इस जूती को बनाने की प्रक्रिया भी बेहद अनोखी है. गांवों में पनपने वाले एक विशेष पेड़ के फल का इस्तेमाल इसमें होता है, जो खाने योग्य नहीं होता और बिच्छू के आकार जैसा दिखता है. इसे सूखने के बाद 15 दिनों तक केरोसिन तेल में भिगोया जाता है, फिर जूती के तले में दो-दो के जोड़े में लगाकर सिलाई की जाती है, जिससे चलते समय वह खनकती हुई आवाज पैदा होती है. यह जूती न केवल सांस्कृतिक महत्व रखती है बल्कि शिल्पकारों की रचनात्मकता और मेहनत का भी प्रतीक है.

'बिच्छू जूती' में इस्तेमाल होने वाले फल (ETV Bharat Jodhpur)

मशीनों के युग में हस्तशिल्प की जीत: आज मशीनों से बनी सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादित जूतियां बाजार पर छा रही हैं. ऐसे में महेंद्र सोनगरा और उनका परिवार हस्तनिर्मित जूतियों की गुणवत्ता, आराम और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वे बताते हें कि एक जूती को तैयार करने में कई चरणों की मेहनत लगती है, डिजाइन तैयार करना, कशीदाकारी करना, चमड़ा या कपड़े को आकार देना, फिनिशिंग और अंतिम टचअप. हर चरण में सावधानी, धैर्य और निपुणता जरूरी है. यही वजह है कि उनकी जूतियां महंगी जरूर हैं, लेकिन ग्राहक इन्हें बार-बार पसंद करते हैं.

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