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सीकर: एसके अस्पताल के महिला वार्ड में गिरी फॉल सीलिंग, बड़ा हादसा टला

शेखावाटी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसके हॉस्पिटल में फीमेल मेडिसिन वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी.

महिला वार्ड में गिरी फॉल सीलिंग
महिला वार्ड में गिरी फॉल सीलिंग (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST

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सीकर: शेखावाटी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसके हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. अस्पताल के फीमेल मेडिसिन वार्ड में देर रात फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया. राहत की बात यह रही कि जिस जगह सीलिंग गिरी, वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को पहले ही हटा दिया गया था, यदि कुछ मिनट की भी देरी हुई होती तो हादसा हो सकता था.

मरीजों को पहले ही कर दिया शिफ्ट: अस्पताल PMO डॉ. प्रियंका अमन के अनुसार घटना देर रात करीब डेढ़ बजे की है. महिला मेडिसिन वार्ड में उस समय कई मरीज उपचाराधीन थे. वार्ड में मौजूद परिजनों ने सबसे पहले छत की फॉल सीलिंग में हलचल और झुकाव देखा. स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को सूचना दी. स्टाफ ने बिना देर किए सभी मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया. कुछ ही देर बाद फॉल सीलिंग का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. घटना के दौरान वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन सतर्कता के कारण किसी मरीज या परिजन को चोट नहीं आई.

महिला वार्ड में गिरी फॉल सीलिंग
वार्ड से मरीजों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था (ETV Bharat Sikar)

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पूरे वार्ड को खाली किया गया: घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे वार्ड को खाली करा दिया. वहां भर्ती सभी मरीजों को दूसरे सुरक्षित वार्ड और लॉबी में शिफ्ट कर दिया गया. क्षतिग्रस्त हिस्से को बंद कर वार्ड में आवाजाही पर रोक लगा दी गई, ताकि किसी प्रकार का जोखिम न रहे. सुबह अस्पताल परिसर में इस घटना की चर्चा होती रही और मरीजों के परिजनों ने अस्पताल भवन की स्थिति पर चिंता जताई.

PWD को कई बार अवगत कराया: अस्पताल PMO डॉ. प्रियंका अमन ने बताया कि भवन के कई हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है. इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से सुरक्षा संबंधी जोखिम बने हुए हैं. अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं गंभीर रूप ले सकती हैं. एसके हॉस्पिटल सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं.

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