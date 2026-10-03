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चमकता लखनऊ, सिसकती विरासत: क्या हम भूल गए गोमती की पुरानी संस्कृति?

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रशांत मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.

पुरखों की विरासत दम तोड़ रही है?
पुरखों की विरासत दम तोड़ रही है? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:03 PM IST

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लखनऊ: नवाबों और तहजीब का शहर लखनऊ तेजी से बदल रहा है. गगनचुंबी इमारतें, दौड़ती मेट्रो, चौड़ी सड़कें और नए-नए कॉरिडोर आज इस शहर की नई और आधुनिक पहचान बन चुके हैं. विकास की इस चमक- दमक को देखकर हर लखनवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. लेकिन इस चमचमाते आधुनिक लखनऊ के पीछे हमारे पुरखों की कुछ अहम विरासत और निशानियां दम तोड़ रही हैं? विकास के साथ-साथ उस विरासत को भी सहेजना जरूरी है. जिससे शहर की आन बान शान आबाद रहे.

चमकता लखनऊ, सिसकती विरासत (Video Credit: ETV Bharat)

हमारी साझी विरासत: आज अगर आप लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती नदी के किनारे जाएंगे तो वहां सन्नाटा मिलेगा. नवाबों के दौर में डालीगंज और गोमती का यह इलाका हिंदू-मुस्लिम साझी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल हुआ करता था. एक तरफ इमामबाड़ा और घंटाघर की गूंज थी, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक मनकामेश्वर मंदिर, पुराने शिवालय और वो प्राचीन घाट थे जहां कभी पूजा-पाठ, मुंडन और धार्मिक संस्कारों खासकर पितृ पक्ष में पैर रखने की जगह नहीं होती थी.

डालीगंज: नवाबों के दौर से आज तक
डालीगंज: नवाबों के दौर से आज तक (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाके की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. बाहर से आने वाले लोग यहां अतिक्रमण कर रहे हैं. मंदिरों में नशा करने वाले लोग भी पहुंचते हैं. कई बार यहां संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों के शव भी मिले हैं. कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की और पत्राचार किया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. इतनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जरूरी है.- संजय शुक्ला, स्थानीय निवासी

सन्नाटा क्यों पसरा: मगर आज गोमटी किनारे की हकीकत बेहद दर्दनाक है. जलभराव, गंदगी और अवैध अतिक्रमण ने इन ऐतिहासिक घाटों और मंदिरों का दम घोंट दिया है. हालत यह है कि आज इन घाटों तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं बचा. कई प्राचीन मंदिरों में तो अब दीया जलाने वाले पुजारी तक नजर नहीं आते.

मजबूर मंदिर, बदहाल घाट!
मजबूर मंदिर, बदहाल घाट! (Photo Credit: ETV Bharat)

पूर्वजों ने इस जगह को तैयार कराया था. आज यहां रहना आसान नहीं है. आने-जाने में परेशानी होती है, आसपास जलभराव और दूसरी समस्याएं हैं. इसके बावजूद परिवार इस जगह से लगाव के कारण यहां रह रहा है. एक समय यहां लोग गोमती में स्नान करते थे और अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते थे. यहां तक कि एक समय घाट पर गंगा आरती भी हुआ करती थी, लेकिन अब वह भी बंद हो चुकी है.- ओपी त्रिवेदी, गोमती घाट के किनारे के रहवासी

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल: लखनऊ के नवाबों के लिए हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल भी काफी मायने रखते थे और इन धार्मिक स्थलों को संवारने में नवाबों का भी योगदान रहा है. अलीगंज का पुराना हनुमान मंदिर लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब की एक खास मिसाल है. कहा जाता है कि नवाबों के दौर में बेगम आलिया को सपने में मूर्ति दिखाई दी थी. इसके बाद उन्होंने मूर्ति की तलाश के लिए हाथी भेजे. हाथी अलीगंज में उस जगह पहुंचकर रुक गया, जहां आज मंदिर मौजूद है. इसके बाद एक के बाद एक तीन हाथियों को वहां से आगे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी हाथी उस जगह से टस से मस नहीं हुआ. इसके बाद वहां खुदाई कराई गई, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति मिली. इसके बाद उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया. इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि इसके शिखर के ऊपर गुंबद पर चांद और तारे एक साथ लगे हुए हैं.

गोमती की पुरानी संस्कृति?
गोमती की पुरानी संस्कृति? (Photo Credit: ETV Bharat)

उस दौर में अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए कितने प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे. लखनऊ की पहचान सिर्फ नई इमारतों और आधुनिक सुविधाओं से नहीं है. शहर की असली पहचान उसकी पुरानी इमारतों, घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं और उन परंपराओं से भी जुड़ी है, जिनके जरिए कई पीढ़ियों ने इस शहर को जिया है.- नवाब मसूद अब्दुल्लाह, नवाब मोहम्मद अली शाह के वंशज

कहानी दिलचस्प है: लखनऊ की इस पुरानी विरासत की एक दिलचस्प कहानी गोमती नदी के बीच दिखाई देने वाले पुराने मंदिरों से जुड़ी है. नवाब मोहम्मद अली शाह के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्लाह ने बताया कि ये मंदिर पहले गोमती नदी के बीच नहीं थे. ये नदी के किनारे बने हुए थे. समय के साथ गोमती नदी में कटाव होता गया और नदी की धारा इन मंदिरों के आसपास तक पहुंचती चली गई. आज ये मंदिर नदी के बीचोंबीच नजर आते हैं. इन मंदिरों की नींव और आधार काफी मजबूत थी, इसलिए नदी के कटाव के बावजूद ये अब तक टिके हुए हैं.

गौरवशाली विरासत को बचाना जरूरी है
गौरवशाली विरासत को बचाना जरूरी है (Photo Credit: ETV Bharat)

आज जिस इलाके में लोगों की आवाजाही कम दिखाई देती है, वह कभी लखनऊ के सबसे पॉश और महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल था. यहां बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग आते थे. पूजा-पाठ के अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे. बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने के लिए बड़ी संख्या में सराय और धर्मशालाएं थीं. मुन्नूलाल धर्मशाला, शिवालय और ऐसी कई पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं. हालांकि अब इनका इस्तेमाल पहले जैसा नहीं रह गया है.- नवाब मसूद अब्दुल्लाह, नवाब मोहम्मद अली शाह के वंशज

कुरिया घाट पर आते हैं लोग: नवाब मसूद अब्दुल्लाह के मुताबिक, अब इस पूरे इलाके में कुरिया घाट ही ऐसा स्थान है जहां धार्मिक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देती है. खासकर मृत्यु के बाद पिंडदान और अंतिम संस्कार के लिए लोग यहां पहुंचते हैं. जबकि कभी गोमती नदी के इस पूरे हिस्से में धार्मिक गतिविधियां होती थीं. लोगों की आवाजाही थी और घाटों पर चहल-पहल रहती थी. नवाबों के लिए भी यह इलाका खास था. यहां बाग-बगीचे थे और नवाब टहलने के लिए आया करते थे.

धार्मिक संस्कारों का केंद्र
धार्मिक संस्कारों का केंद्र (Photo Credit: ETV Bharat)

इन घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं और पुरानी इमारतों को बचाने की जरूरत है. इसके लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी आगे आना होगा.- नवाब मसूद अब्दुल्लाह, नवाब मोहम्मद अली शाह के वंशज

नवाबों के दौर की साझी तहजीब
नवाबों के दौर की साझी तहजीब (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की मांग है कि गोमती किनारे मौजूद इन पुराने मंदिरों और घाटों का सर्वे कराया जाए. उनकी ऐतिहासिक पहचान दर्ज की जाए. वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए और अतिक्रमण हटाकर इन्हें सुरक्षित किया जाए. शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो शहर अपनी विरासत को भूल जाता है, वह अपनी आत्मा खो देता है.

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