पंकज सिंह की दो टूक, यूपी प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व के हाथों में संगठन का विस्तार

कानपुर: देखिए, जब-जब संगठन में फेरबदल होते हैं, तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृृत्व ही फैसला करता है. अगर कहीं कोई सुगबुगाहट है भी, तो प्रदेश अध्यक्ष व उक्त नेतृत्व ही अंतिम फैसला करेंगे. वही सबके सामने होगा. मंगलवार को ये बातें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने कही.

पंकज सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे. उन्होंने कहा, केंद्र व राज्य की ओर से जो बजट जारी किया गया, उसमें युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है. कैसे उनकी स्किल को बेहतर करना है, कैसे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों में पारंगत बनाना है, इन सभी पर फोकस है. उन्होंने कहाकि देश का 65 प्रतिशत युवा विकसित भारत की मजबूत नींव है. उनके लिए अधिक से अधिक रोगजार के अवसर भी मुहैया होंगे.

जाम की समस्या से जल्द मिलेगी निजात: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष से जब शहर में लगने वाले जाम को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया इसके लिए सांसद व विधायक जल्द से जल्द बेहतर प्लानिंग करेंगे. जहां पर एलिवेटेड पुल या रोड की जरूरत होगी, उसे भी बनवाया जाएगा.