पंकज सिंह की दो टूक, यूपी प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व के हाथों में संगठन का विस्तार

पंकज सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे.

PANKAJ SINGH
बीजेपी लीडर पंकज सिंह ने कहाकि यूपी प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व के हाथों में संगठन का विस्तार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 9:07 AM IST

2 Min Read
कानपुर: देखिए, जब-जब संगठन में फेरबदल होते हैं, तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृृत्व ही फैसला करता है. अगर कहीं कोई सुगबुगाहट है भी, तो प्रदेश अध्यक्ष व उक्त नेतृत्व ही अंतिम फैसला करेंगे. वही सबके सामने होगा. मंगलवार को ये बातें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने कही.

पंकज सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे. उन्होंने कहा, केंद्र व राज्य की ओर से जो बजट जारी किया गया, उसमें युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है. कैसे उनकी स्किल को बेहतर करना है, कैसे उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों में पारंगत बनाना है, इन सभी पर फोकस है. उन्होंने कहाकि देश का 65 प्रतिशत युवा विकसित भारत की मजबूत नींव है. उनके लिए अधिक से अधिक रोगजार के अवसर भी मुहैया होंगे.

जाम की समस्या से जल्द मिलेगी निजात: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष से जब शहर में लगने वाले जाम को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया इसके लिए सांसद व विधायक जल्द से जल्द बेहतर प्लानिंग करेंगे. जहां पर एलिवेटेड पुल या रोड की जरूरत होगी, उसे भी बनवाया जाएगा.

उन्होंने ये भी कहा, संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कहा गया है. केंद्र व राज्य की जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी घर-घर तक पहुंचाई जाए.

17 जिलों के युवा मोर्चा पदाधिकारी हुए शामिल: कार्यक्रम में कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए. कार्यक्रम में युवाओं द्वारा मुख्य अतिथि से बजट संबंधी कई सवाल भी किए गए, जिनका भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया. कार्यक्रम में भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू, अनूप अवस्थी समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

