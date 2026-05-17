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कोटा में 20 लाख की अवैध शराब पकड़ी, खाद के कट्टों में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर

कोटा में आबकारी विभाग ने नेशनल हाईवे-52 पर मंडाना टोल के पास 1300 से अधिक पेटी अवैध शराब बरामद की.

अवैध शराब से भरे ट्रक के साथ पुलिसकर्मी
अवैध शराब से भरे ट्रक के साथ पुलिसकर्मी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 10:50 PM IST

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कोटा: आबकारी विभाग ने रविवार रात बड़ी सफलता हासिल की. नेशनल हाईवे 52 पर मंडाना टोल नाके के निकट एक ट्रक से 1300 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद की गई. ट्रक में खाद के कट्टों की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये है.

आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर नरेश मालव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम को हाईवे पर तैनात किया गया था. उत्तराखंड पासिंग वाला ट्रक मंडाना टोल पहुंचा तो चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया. इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई तो खाद के कट्टों के नीचे छिपाई गई राजधानी ब्रांड की अवैध शराब मिली. ट्रक को जब्त कर कोटा लाया गया. शराब की गिनती और गोदाम में रखवाने की प्रक्रिया चल रही है.

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जांच में जुटी पुलिस: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब चंडीगढ़ में बिक्री के लिए तैयार की गई थी. इसे हरियाणा, पंजाब या गुजरात ले जाने की आशंका है. अज्ञात चालक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ट्रक और शराब दोनों जब्त कर ली गई हैं. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि चालक अकेला था या उसके साथी भी थे. पूरे सिंडिकेट की पहचान कर सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

17 दिनों में 180 कार्रवाइयां नरेश मालव ने बताया कि आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 1 मई से अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत हाड़ौती संभाग के चारों जिलों- कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में 17 दिनों में 180 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं. इनमें लाखों रुपये की अवैध शराब जब्त की गई है. विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा.

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20 लाख की अवैध शराब पकड़ी
कोटा में अवैध शराब पर कार्रवाई
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