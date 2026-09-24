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EPFO ने वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर की 25 हजार, 51 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ

जयपुर ज्योति नगर स्थित EPFO के आंचलिक कार्यालय के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी राजस्थान अजीत कुमार ने बताया कि नए प्रावधान के तहत पात्र कर्मचारियों को EPF बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना यानी EDLI का लाभ भी मिलेगा. नियोक्ताओं से संशोधित वेतन सीमा के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ECR दाखिल करने का आग्रह किया गया है.

जयपुर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारियों के अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है. नई वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है. इससे 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपए तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी अब EPFO के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकेंगे. देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार EPFO कवरेज मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान में PMVBRY की प्रगति: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत राजस्थान में अब तक 26,694 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं. योजना के तहत 44 हजार से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिला है. करीब 21 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खातों में जमा की जा चुकी है. वहीं, 2,515 संस्थानों को 53 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है.

31 अक्टूबर तक चलेगा कर्मचारी नामांकन अभियान: EPFO का कर्मचारी नामांकन अभियान यानी EEC 2026 एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलेगा. इसके तहत एक अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में सेवा में कार्यरत ऐसे पात्र कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने का अवसर दिया जा रहा है, जो अब तक भविष्य निधि सदस्य नहीं बन पाए हैं. ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी का अंशदान पहले नहीं काटा गया है, कर्मचारी अंशदान माफ किए जाने का प्रावधान है. नियोक्ता को नियमानुसार नियोक्ता अंशदान, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा, जबकि क्षति राशि 100 रुपए निर्धारित की गई है.

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विश्वास योजना से पुराने मामलों के समाधान पर जोर: विश्वास योजना 2026 के तहत विलंबित EPF अंशदान से जुड़े मामलों में अनुपालन आसान बनाने और विवादों के समाधान की व्यवस्था की गई है. योजना के तहत विलंबित भुगतान पर देय क्षति राशि को कम किया गया है. यह योजना 14 जून 2024 से पूर्व की अंशदान अवधि से संबंधित चूकों पर लागू होगी और 28 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. अजीत कुमार ने कहा कि राजस्थान में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए EPFO नियोक्ताओं, उद्योग एवं व्यापार संगठनों, श्रमिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है. उन्होंने पात्र हितधारकों से EEC 2026, विश्वास योजना और PMVBRY सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.