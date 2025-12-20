ETV Bharat / state

प्रयागराज के माघ मेला 2026 में इस बार क्या है खास, महाकुंभ से कितना अलग, जानिए?

सतरंगी थीम में नावों को छाते वाली एलईडी लाइटों से सजाया जा रहा है, चेंजिंग रूम भी होंगे कलर कोड पर आधारित.

Photo Credit; ETV Bharat
सतरंगी थीम में सजेगा माघ मेला 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 2:06 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 3:32 PM IST

प्रयागराज: भारतीय धर्म शास्त्र और दर्शन में 7 अंक का विशेष महत्व है. इसका प्रभाव धार्मिक नजरिए से लेकर हमारे रीति–रिवाजों और मान्यताओं में साफ दिखाई देता है. भारतीय धर्म–दर्शन और ज्योतिषीय विषयों के जानकार आचार्य हरी कृष्ण शुक्ला ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में ऊर्जा के सात चक्र, संगीत के सात स्वर, इंद्रधनुष के सात रंग और सप्तऋषियों की अवधारणा इसी दर्शन से जुड़ी है. इसी सोच को आधार बनाते हुए प्रशासन ने माघ मेला 2026 की बसावट और सजावट को सात के सूत्र में पिरोने की योजना तैयार की है. आइए जानते हैं, कैसे और किस तरीके से मैजिक नंबर 7 पर केंद्रित होगा माघ मेले का पूरा कॉन्सेप्ट?

सात सेक्टर, सात पांटून पुल, 5200 साइनेज से बदलेगा संगम का स्वरूप. (Video Credit; ETV Bharat)

सात सेक्टर, सात रंग, इंद्रधनुषी आभा: प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उप मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. हर सेक्टर को रैंबों के अलग-अलग रंगों से पहचान दी गई है. हर सेक्टर का वेलकम गेट उसी रंग में तैयार होगा. सेक्टरों की बाउंड्री वॉल पर 3 फुट चौड़ी सीमांकन पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार और माघ मेला का लोगो बना रहेगा. इससे न केवल मेला क्षेत्र व्यवस्थित दिखेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सेक्टर पहचाननें में भी आसानी होगी.


पांटून पुल, प्रवेश द्वार और नौकाओं पर भी 7 की छाप: मेला क्षेत्र में संगम पर मुख्यत: 7 पांटून पुल बनाए गए हैं. बाद में फाफामऊ में बने गंगा के पुल का दबाव कम करने के लिए 2 और पांटून पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. संगम मेला क्षेत्र में बने सातों पांटून पुलों को भी ऊर्जा के सात चक्रों से जुड़े अलग-अलग रंगों में सजाया जा रहा है. पुलों पर कैनोपी लगाई जाएगी, जिससे स्ट्रक्चरल सेफ्टी के साथ सौंदर्य भी बढ़ेगा. एलईडी लाइट से सजे खंभों पर धार्मिक प्रतीकों वाले झंडे लगाए जाएंगे, जो दिन और रात दोनों समय आकर्षण का केंद्र रहेंगे.



नावों पर भी लग रहीं सतरंगी एलईडी छतरियां: संगम में चलने वाली नावों को भी सात रंगों की एलईडी युक्त छतरियों से सजाया जा रहा है. ये छतरियां बैटरी से जलने वाली एलईडी लाइट्स से लैस होंगी. इन अम्ब्रेला पर माघ मेले की ब्रांडिंग होगी. नदी में सबसे अधिक दिखाई देने वाली ये सतरंगी नावें मेले को स्पेशल पहचान और श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देंगी.



चेंजिंग रूम भी होंगे कलर कोड पर आधारित: पहली बार घाटों के किनारे बने चेंजिंग रूम भी कलर कोड पर आधारित होंगे. इसके साथ ही संगम के जल में फव्वारे लगाए जाएंगे, जिन्हें सात रंगों से सजाया जाएगा. रात के समय ये फाउंटेन दूर से ही सतरंगी जलधाराओं के रूप में नजर आएंगे. रात में ये फाउंटेन की जलधारें 7 रंगों की रोशनी से श्रद्धालुओं की आंखों को सुकून देंगे और अनुभव को स्पेशल बनाने का काम करेंगे.


इस तरह से तैयार हो रहा स्मार्ट ट्रैफिक प्लान: श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए माघ मेला में 5200 से अधिक साइनेज लगाए जाएंगे. इन साइनेजों का चिन्हांकन डायवर्जन प्वाइंट, जनपदीय सीमा, पार्किंग और होल्डिंग एरिया, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहे और मेला क्षेत्र की सीमाओं पर किया जाएगा. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने बताया कि जनपद के बाहर बनाए गए डायवर्जन प्वाइंट्स पर भी स्पष्ट दिशा-सूचक साइनेज लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश से पहले ही सही मार्ग की जानकारी मिल सके.


सातों मार्गों पर रंगों से होगी राह की पहचान: प्रयागराज आने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर साइनेज की अलग-अलग रंगों में कोडिंग की जा रही है. जौनपुर मार्ग पर ग्रे, वाराणसी मार्ग पर मस्टर्ड, मिर्जापुर और सोनभद्र मार्ग पर गुलाबी, रीवा और सतना मार्ग पर वायलेट, कानपुर और कौशांबी मार्ग पर पीला, लखनऊ मार्ग पर हरा और सुल्तानपुर मार्ग पर भूरे रंग के साइनेज लगाए जाएंगे.

इसके साथ ही सिंबॉलिक साइन का भी उपयोग होगा, ताकि पढ़ने में असमर्थ श्रद्धालु भी आसानी से दिशा समझ सकें. पार्किंग, होल्डिंग एरिया और महत्वपूर्ण स्थानों पर मेला हेल्पलाइन, इमरजेंसी नंबर और अधिकारियों के संपर्क नंबर भी अंकित रहेंगे.

मेला प्रशासन का दावा है कि सप्तांक की थीम, रंगों की क्लियर पहचान और स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था के जरिए माघ मेला 2026 न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव देगा, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यादगार और सुविधाजनक भी बनेगा.

संपादक की पसंद

