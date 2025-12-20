ETV Bharat / state

प्रयागराज के माघ मेला 2026 में इस बार क्या है खास, महाकुंभ से कितना अलग, जानिए?

सतरंगी थीम में सजेगा माघ मेला 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: भारतीय धर्म शास्त्र और दर्शन में 7 अंक का विशेष महत्व है. इसका प्रभाव धार्मिक नजरिए से लेकर हमारे रीति–रिवाजों और मान्यताओं में साफ दिखाई देता है. भारतीय धर्म–दर्शन और ज्योतिषीय विषयों के जानकार आचार्य हरी कृष्ण शुक्ला ने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में ऊर्जा के सात चक्र, संगीत के सात स्वर, इंद्रधनुष के सात रंग और सप्तऋषियों की अवधारणा इसी दर्शन से जुड़ी है. इसी सोच को आधार बनाते हुए प्रशासन ने माघ मेला 2026 की बसावट और सजावट को सात के सूत्र में पिरोने की योजना तैयार की है. आइए जानते हैं, कैसे और किस तरीके से मैजिक नंबर 7 पर केंद्रित होगा माघ मेले का पूरा कॉन्सेप्ट? सात सेक्टर, सात पांटून पुल, 5200 साइनेज से बदलेगा संगम का स्वरूप. (Video Credit; ETV Bharat) सात सेक्टर, सात रंग, इंद्रधनुषी आभा: प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उप मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. हर सेक्टर को रैंबों के अलग-अलग रंगों से पहचान दी गई है. हर सेक्टर का वेलकम गेट उसी रंग में तैयार होगा. सेक्टरों की बाउंड्री वॉल पर 3 फुट चौड़ी सीमांकन पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार और माघ मेला का लोगो बना रहेगा. इससे न केवल मेला क्षेत्र व्यवस्थित दिखेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सेक्टर पहचाननें में भी आसानी होगी.

पांटून पुल, प्रवेश द्वार और नौकाओं पर भी 7 की छाप: मेला क्षेत्र में संगम पर मुख्यत: 7 पांटून पुल बनाए गए हैं. बाद में फाफामऊ में बने गंगा के पुल का दबाव कम करने के लिए 2 और पांटून पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. संगम मेला क्षेत्र में बने सातों पांटून पुलों को भी ऊर्जा के सात चक्रों से जुड़े अलग-अलग रंगों में सजाया जा रहा है. पुलों पर कैनोपी लगाई जाएगी, जिससे स्ट्रक्चरल सेफ्टी के साथ सौंदर्य भी बढ़ेगा. एलईडी लाइट से सजे खंभों पर धार्मिक प्रतीकों वाले झंडे लगाए जाएंगे, जो दिन और रात दोनों समय आकर्षण का केंद्र रहेंगे.