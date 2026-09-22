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निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म, तबादलों पर जारी रहेगी रोक, जानिए कहां रहेगी पाबंदी

जयपुर : प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 304 नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए. इसमें बताया कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के साथ नगर पालिका सुकेत और खाटूश्यामजी में चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होने के कारण इन पांचों निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता अगले आदेश तक लागू रहेगी.

आदेश में यह लिखा: राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में बताया कि 19 अगस्त 2026 को प्रदेश के 41 जिलों के कुल 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी की गई थी. इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब 304 निकायों में सभी पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 22 सितंबर तक पूरी हो चुकी है. ऐसे में इन निकाय क्षेत्रों में चुनाव से जुड़ी आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.

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इन 5 निकायों में रहेगी जारी: आयोग के मुताबिक नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा के साथ नगर पालिका सुकेत और खाटूश्यामजी में निर्वाचन प्रक्रिया जारी है. इन पांचों नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. इनमें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अलग से आदेश जारी कर आचार संहिता समाप्त करेगा. अब प्रदेश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक और विकास कार्यों पर चुनावी आचार संहिता की रोक हट गई, जबकि इन पांच निकाय क्षेत्रों में संबंधित प्रतिबंध अभी बने रहेंगे.

पंचायत चुनाव तक अधिकारियों-कर्मचारियों पर प्रतिबंध जारी: राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द कराए जाएंगे. इसके चलते सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने और कार्यग्रहण कराने पर लगा प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा. नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता भले ही 304 निकाय क्षेत्रों से हट गई हो, लेकिन पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों के कारण प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले या कार्यमुक्ति से संबंधित प्रतिबंध तत्काल खत्म नहीं होंगे.

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