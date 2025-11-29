ETV Bharat / state

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ असर, मावठ से बढ़ी ठंड और कोहरा, किसानों के लिए राहत

प्रदेश में उदयपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है.

Rajasthan weather
उदयपुर में छाया घना कोहरा (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
उदयपुर: लेकसिटी और आसपास के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ली है. गुरुवार देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी ने पूरे प्रदेश में ठंड का सितम और कड़ा कर दिया. उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा समेत दक्षिणी और पूर्वी जिलों में शुक्रवार सुबह से धुंध की चादर बिछी रही, जबकि ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास गहरा कर दिया. शादी-विवाह वाले सीजन में यह बूंदाबांदी लोगों की दिनचर्या को पटरी से उतार रही है, तो कई जगहों पर सड़क यातायात भी सुस्त पड़ गया.

उदयपुर में ठंडी ने तोड़ा रिकॉर्ड: उदयपुर शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास लुढ़क गया, जबकि अधिकतम पारा 25 डिग्री पर अटका रहा. सुबह से आसमान पर बादलों का परदा तना रहा, और बीच-बीच में ठंडे झोंकों ने राहगीरों को शॉल में लपेटने पर मजबूर कर दिया. पिछले 24 घंटों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में हल्की फुहारें गिरीं, जिससे वातावरण में नमी का असर देखा गया. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 नवंबर से शुरू हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अगले दो दिनों तक बना रहेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और धुंध की आशंका बनी हुई है.

जयपुर मौसम केंद्र का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 29 और 30 नवंबर के लिए दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में मध्यम से घने कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया है. कोहरे के खतरे को देखते हुए छह जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है. मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेशभर में शीतलहर की दस्तक हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी. यात्रियों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान और उत्तर-पश्चिम भारत की सर्दियों में पड़ने वाली यह बारिश 'मावठ' के नाम से मशहूर है. रबी फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए वरदान साबित होने वाली यह फुहारें किसानों द्वारा 'सुनहरी बूंदें' कही जाती हैं. इस बार की मावठ ने न केवल ठंड को परवान चढ़ाया, बल्कि सूखे की आशंका से परेशान किसानों के चेहरों पर राहत की चमक ला दी. उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अब फसलों की बेहतर पैदावार की उम्मीद बांधे हुए हैं.

