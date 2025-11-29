ETV Bharat / state

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ असर, मावठ से बढ़ी ठंड और कोहरा, किसानों के लिए राहत

उदयपुर में छाया घना कोहरा ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: लेकसिटी और आसपास के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ली है. गुरुवार देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी ने पूरे प्रदेश में ठंड का सितम और कड़ा कर दिया. उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा समेत दक्षिणी और पूर्वी जिलों में शुक्रवार सुबह से धुंध की चादर बिछी रही, जबकि ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास गहरा कर दिया. शादी-विवाह वाले सीजन में यह बूंदाबांदी लोगों की दिनचर्या को पटरी से उतार रही है, तो कई जगहों पर सड़क यातायात भी सुस्त पड़ गया. उदयपुर में ठंडी ने तोड़ा रिकॉर्ड: उदयपुर शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास लुढ़क गया, जबकि अधिकतम पारा 25 डिग्री पर अटका रहा. सुबह से आसमान पर बादलों का परदा तना रहा, और बीच-बीच में ठंडे झोंकों ने राहगीरों को शॉल में लपेटने पर मजबूर कर दिया. पिछले 24 घंटों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में हल्की फुहारें गिरीं, जिससे वातावरण में नमी का असर देखा गया. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 नवंबर से शुरू हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अगले दो दिनों तक बना रहेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और धुंध की आशंका बनी हुई है. इसे भी पढ़ें- पश्चिमी विक्षोभ के असर से चार संभाग में बारिश, जानिए मौसम का ताजा अपडेट