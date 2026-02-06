ETV Bharat / state

रेलवे को चूना लगाने वाली कंपनी पर कार्रवाई, ईडी ने 13.48 करोड़ की संपत्ति अटैच की

ED ने रेलवे से 16.15 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में विनायक लॉजिस्टिक्स और प्रवेश काबरा की गुरुग्राम में 13.48 करोड़ की संपत्ति अटैच की.

ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति.
ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति. (Photo Source- ED)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 7:04 PM IST

जयपुर: भारतीय रेलवे के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विनायक लॉजिस्टिक और प्रोप्राइटर-निदेशक प्रवेश काबरा की 13.48 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति को अटैच किया है. इस मामले में ईडी अब तक कुल 16.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है. यह मामला भारतीय रेलवे में जानबूझकर व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है.

ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी: ईडी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नाथद्वारा, मांडलगढ़ और भरतपुर से जुड़े मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया. जांच में एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि प्रवेश काबरा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आरोपी संस्थाओं ने संगमरमर पाउडर, अपशिष्ट संगमरमर पाउडर और डोलोमाइट को फिटकरी पाउडर और पुट्टी बताकर ढुलाई करवाई. इसमें ढुलाई भाड़ा कम दिया गया.

ईडी की जांच में सामने आई हकीकत: ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि 2021-22 में रेलवे बुकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर कर आरोपी संस्थाओं ने जाली फॉरवर्डिंग नोट्स, हेरफेर किए गए ई-फॉरवर्डिंग नोट और गलत एचएसएन कोड का इस्तेमाल करके 120 से अधिक रैक का परिवहन किया गया. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किए गए वैज्ञानिक विश्लेषण में सामने आया है कि संगमरमर और डोलोमाइट पाउडर को कम भाड़े वाली माल ढुलाई की वस्तु बताकर गलत तरीके से परिवहन किया गया था.

जीएसटी और भाड़ा शुल्क की चोरी: जांच में सामने आया है कि इस गड़बड़ी में रेलवे के भाड़ा शुल्क और जीएसटी की करीब 16.15 करोड़ रुपये की चोरी हुई है. इस मामले में ईडी ने 6 जनवरी 2025 को गुरुग्राम (हरियाणा) में 2.67 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, अब ईडी की जयपुर आंचलिक इकाई ने गुरुग्राम (हरियाणा) में कार्रवाई करते हुए 13.48 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है.

