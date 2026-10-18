बंगाल से आए रेलकर्मियों ने रखी थी दुर्गा पूजा की नींव; 100 साल में और आकर्षक हुआ आयोजन
शहर के विभिन्न हिस्सों में सजे 10 से 12 पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:14 PM IST
फिरोजाबाद: जिले के टूंडला शहर में आयोजित होने वाला दुर्गा पूजा महोत्सव अपनी भव्यता, आकर्षक पंडालों और बंगाली परंपरा के लिए खास पहचान रखता है. नवरात्र के दौरान जब देश भर में मां दुर्गा की आराधना की जाती है, तब टूंडला में भी भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिलता है.
यहां दुर्गा पूजा का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक विरासत और लगभग एक सदी पुरानी परंपरा का प्रतीक भी है. इस महोत्सव को देखने और मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए टूंडला शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
बंगाल की परंपरा में रंग जाता है शहर: टूंडला के दुर्गा पूजा महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसका बंगाली स्वरूप है. यहां दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल की परंपराओं और शैली से प्रेरित होकर किया जाता है.
नवरात्र के अवसर पर शहर के करीब 10-12 स्थानों पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं. इन पंडालों की ऊंचाई, सजावट और आकर्षक स्वरूप लोगों का ध्यान खींचते हैं. पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जहां श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
महोत्सव के दौरान पंडालों को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है. रोशनी और सजावट के बीच मां दुर्गा के दर्शन करने का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. बंगाली शैली में होने वाली पूजा और धार्मिक वातावरण के आयोजन को दूसरे स्थानों से अलग पहचान दिलाता है.
बंगाल निवासी रेलवे कर्मचारियों ने रखी नींव: श्रीहनुमान मंदिर दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के अध्यक्ष रंजीत गुप्ता और पीलीकोठी दुर्गा पूजा आयोजन समिति के आयोजक दीपक चौधरी के मुताबिक, टूंडला के दुर्गा पूजा महोत्सव का इतिहास करीब 100 साल पुराना है.
इस परंपरा की शुरुआत बंगाल से आए रेलवे कर्मचारियों ने की थी. रेलवे से जुड़े इन कर्मचारियों ने अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से यहां दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया था.
समय के साथ यह आयोजन केवल बंगाली समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टूंडला की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गया. वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है.
पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन मां दुर्गा की आराधना और भव्य पूजा आयोजन के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रही. एक सदी का सफर तय कर चुका यह महोत्सव इस बात का उदाहरण है कि किस तरह किसी समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा धीरे-धीरे पूरे शहर की साझा विरासत बन जाती है.
माता के दर्शन के लिए उमड़ते हैं श्रद्धालु: सप्तमी के दिन से शुरू होकर नवमी यानी कि तीन दिन तक चलने वाले महोत्सव के इन तीन दिनों में टूंडला का माहौल भक्तिमय हो जाता है.
शहर के विभिन्न हिस्सों में सजे 10 से 12 पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाता है. स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोग भी परिवार सहित महोत्सव देखने आते हैं. श्रद्धालु अलग-अलग पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन करते हैं.
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