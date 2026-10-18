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बंगाल से आए रेलकर्मियों ने रखी थी दुर्गा पूजा की नींव; 100 साल में और आकर्षक हुआ आयोजन

बंगाल से आए रेलकर्मियों ने रखी थी टूंडला दुर्गा पूजा की नींव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले के टूंडला शहर में आयोजित होने वाला दुर्गा पूजा महोत्सव अपनी भव्यता, आकर्षक पंडालों और बंगाली परंपरा के लिए खास पहचान रखता है. नवरात्र के दौरान जब देश भर में मां दुर्गा की आराधना की जाती है, तब टूंडला में भी भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिलता है.

यहां दुर्गा पूजा का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक विरासत और लगभग एक सदी पुरानी परंपरा का प्रतीक भी है. इस महोत्सव को देखने और मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए टूंडला शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) बंगाल की परंपरा में रंग जाता है शहर: टूंडला के दुर्गा पूजा महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसका बंगाली स्वरूप है. यहां दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल की परंपराओं और शैली से प्रेरित होकर किया जाता है. नवरात्र के अवसर पर शहर के करीब 10-12 स्थानों पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं. इन पंडालों की ऊंचाई, सजावट और आकर्षक स्वरूप लोगों का ध्यान खींचते हैं. पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जहां श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. महोत्सव के दौरान पंडालों को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है. रोशनी और सजावट के बीच मां दुर्गा के दर्शन करने का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. बंगाली शैली में होने वाली पूजा और धार्मिक वातावरण के आयोजन को दूसरे स्थानों से अलग पहचान दिलाता है. आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल. (Photo Credit: ETV Bharat) बंगाल निवासी रेलवे कर्मचारियों ने रखी नींव: श्रीहनुमान मंदिर दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के अध्यक्ष रंजीत गुप्ता और पीलीकोठी दुर्गा पूजा आयोजन समिति के आयोजक दीपक चौधरी के मुताबिक, टूंडला के दुर्गा पूजा महोत्सव का इतिहास करीब 100 साल पुराना है.