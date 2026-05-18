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35 लाख की अवैध शराब जब्त, हेलमेट डिब्बों में छिपाकर गुजरात ले जा रहे थे तस्कर

डूंगरपुर पुलिस ने हेलमेट के डिब्बों में छिपाई गई 35 लाख रुपये की शराब से भरा कंटेनर जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया.

ट्रक से जब्त हुई अवैध शराब
ट्रक से जब्त हुई अवैध शराब (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 7:47 PM IST

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डूंगरपुर: जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख रुपये कीमत की शराब से लदा एक पूरा कंटेनर जब्त कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया. तस्कर शराब को हेलमेट के खाली डिब्बों की आड़ में शराब छिपाकर गुजरात भेजने की कोशिश कर रहे थे.

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी पर पूर्ण रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र से एक बड़ी खेप अवैध शराब गुजरात की ओर ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अलर्ट हो गई और राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर बॉर्डर पर सघन नाकेबंदी कर दी गई.

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हेलमेट बॉक्स की आड़ में रखी थी शराब: एसपी ने बताया कि सभी वाहनों की गहन जांच चल रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध कंटेनर वहां पहुंचा. पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली. प्रथम दृष्टया कंटेनर में हेलमेट के बड़े-बड़े कार्टन भरे दिख रहे थे, जिससे वाहन सामान्य मालवाहक ट्रक प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस को शक हुआ और टीम ने गहराई से जांच शुरू की. ऊपरी सतह पर रखे हेलमेट के डिब्बों को हटाने पर नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब के कार्टन छिपे मिले.

35 लाख रुपए की शराब जब्त: पुलिस ने पूरे कंटेनर सहित शराब की खेप को जब्त कर लिया. जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई जा रही है. मौके पर मौजूद कंटेनर चालक भंवरा राम जाट, निवासी बाड़मेर को हिरासत में ले लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और गुजरात में इसे किन लोगों तक सप्लाई करनी थी. इस सफल कार्रवाई को बिछीवाड़ा पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. जिला पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसी किसी भी गतिविधि पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

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