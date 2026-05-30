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डूंगरपुर में पकड़ा गया 1.74 करोड़ का अवैध सोना, खाड़ी देश से इंडक्शन चूल्हे में छिपाकर लाए थे

डूंगरपुर पुलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया. एक कार से 1.77 किलो अवैध सोना जब्त किया गया.

पुलिस ने 1.77 किलो अवैध सोना जब्त
पुलिस ने 1.77 किलो अवैध सोना जब्त (Photo Source- Dungarpur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 5:51 PM IST

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डूंगरपुर: जिले की पुलिस विभाग की जिला विशेष टीम (डीएसटी) और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे-48 पर सोने की तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 77 ग्राम और 840 मिलीग्राम अवैध सोना जब्त किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपए आंकी जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कार सवार तीन युवकों को डिटेन किया है.

डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डीएसटी को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद एनएच-48 पर स्थित लेहना घाटी में नाकेबंदी की गई थी. इस दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस भी हैरान रह गई. कार की तलाशी में एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हा मिला जिसके अंदर सोने की रिंगें बनाकर छिपाई हुई थीं, ताकि कस्टम और पुलिस की नजरों से बचा जा सके.

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार (Photo Source- Dungarpur Police)

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सोने का वजन 1 किलो 77 ग्राम निकला: पुलिस ने कार व सोने को जब्त करते हुए कार सवार बांसवाड़ा जिले के नडीयादा गांव निवासी राजपाल सिंह, नवागांव निवासी परवेश पाटीदार व कार चालक कुंवारिया निवासी प्रदीप पाटीदार को डिटेन किया और थाने लेकर आई. पुलिस ने सोने का वजन करवाया तो 1 किलो 77 ग्राम और 840 मिलीग्राम सोना निकला, जिसकी बाजार की कीमत करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है.

अहमदाबाद में उतरा था यात्री: पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सोना तस्करी का यह जाल खाड़ी देश से जुड़ा हुआ है. एसपी ने बताया कि बांसवाड़ा जिले के नडीयादा गांव का रहने वाला राजपाल सिंह कुवैत में काम करता है. वह कुवैत से सोना तस्करी कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा था, जिसे रिसीव करने के लिए परवेश पाटीदार प्रदीप पाटीदार की कार किराये पर लेकर आया था.

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार (Photo Source- Dungarpur Police)

जांच में जुटी पुलिस: पूछताछ में राजपाल सिंह ने बताया कि कुवैत में रहने वाले बांसवाड़ा के नवागांव निवासी जगदीश पाटीदार ने उसे भारत ले जाने के लिए कुछ सामान दिया था. इसी सामान में वह इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी शामिल था, जिसके भीतर सोने की रिंगें छिपाई गई थीं, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी. इधर मामले की गंभीरता और भारी मात्रा में मिले सोने को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस ने इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम विभाग को भी इस पूरे मामले की आधिकारिक सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस तीनों युवकों से गहनता से पूछताछ कर रही है.

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