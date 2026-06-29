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हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने आरोपियों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

COURT SENTENCED TWO ACCUSED, TWO ACCUSED TO LIFE IMPRISONMENT
कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा. (ETV Bharat dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 8:14 PM IST

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डूंगरपुरः जिला न्यायालय डूंगरपुर ने 7 साल पहले धंबोला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

जिला न्यायालय के सरकारी वकील पुष्कर चौबीसा ने बताया कि जिला न्यायालय की ओर से सोमवार को फैसला सुनाया है. 4 जून 2019 को मणी पत्नी नाना पगी डामोर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया की वह, उसका बेटा कुबेर सिंह और पोती भानुमति घर के आंगन में सो रहे थे. इस दौरान जयसिंह उर्फ जैसा पुत्र रामा डामोर और जैसा पुत्र धीरा डामोर उनके घर आए.

पढ़ेंः लाठी-डंडों से हमला, एक व्यक्ति की हुई थी मौत...अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

उन्होंने सो रहे कुबेरसिंह के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे वह लहूलुहान हो गया और मौत हो गई. मामले में धंबोला थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच की. पुलिस ने मामले में चालान पेश किया. जिला न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी जयसिंह उर्फ जैसा पुत्र रामा डामोर और जैसा पुत्र धीरा डामोर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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COURT SENTENCED TWO ACCUSED
TWO ACCUSED TO LIFE IMPRISONMENT
MURDER CASE IN DUNGARPUR
हत्या के आरोपियों को सजा
DUNGARPUR DISTRICT COURT

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