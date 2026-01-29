ETV Bharat / state

'CI साहब से बात कर लूंगा मुकदमा दर्ज नहीं होगा'...1.50 लाख रुपए रिश्वत लेते हेड कांस्टेवल व कांस्टेबल गिरफ्तार

एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों से ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत ले रहे थे.

ACB TEAM ARRESTED HEAD CONSTABLE, ARRESTED CONSTABLE
एसीबी की गिरफ्त में आरोपित. (ETV Bharat dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 11:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुरः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर की टीम ने जिले के दोवड़ा थाने के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार और कांस्टेबल प्रकाश पाटीदार को 1.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है. रिश्वत की राशि लेने के बाद दोनों कार से मौके से भाग गए. एसीबी ने दोनों को पुनाली के आगे एक होटल के बाहर से पकड़ा. वहीं, रिश्वत की राशि उनसे बरामद नहीं हुई है. एसीबी की टीम रिश्वत की राशि बरामदगी के प्रयास रही है. एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों से ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत ले रहे थे.

एसीबी डूंगरपुर की डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 28 जनवरी को एक परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट पेश की थी. इसमें बताया कि वह 18 जनवरी को इंडियन पेट्रोल पंप के पास नयागांव मे खड़ा था. दोवड़ा थाना पुलिस की एक गाड़ी आकर उसके पास रुकी और उसमें बैठे पुलिस वाले ने पूछा की निलेश पुत्र केवजी पाटीदार निवासी नयागांव का घर कहां है. इस पर उसने कहा कि निलेश के घर का पता नहीं है. परिवादी ने बताया कि इसके बाद पुलिसकर्मी ने उससे नाम पूछा और मोबाइल ले लिया. साथ ही मोबाइल लेकर कहा कि इसमें कई सारे लेनदेन हैं. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे गाड़ी में बिठाकर दोवड़ा थाने की तरफ रवाना हो गए.

रतन सिंह राजपुरोहित प्रभारी एसीबी चौकी डूंगरपुर. (ETV Bharat dungarpur)

पढ़ेंः धौलपुर में एसीबी कार्रवाई: डिस्कॉम के एसई समेत दो गिरफ्तार, परिवादी से बहाली की एवज ले रहे थे 1.75 लाख रिश्वत

2 लाख रुपए की डिमांड कीः परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि रास्ते में पुलिस वाले ने कहा कि उसका नाम प्रकाश पाटीदार है. दोवड़ा थाने में सीआई भी पाटीदार हैं. 'मैं सीआई साहब से बात करके तेरे खिलाफ मुकदमा नही होने दूंगा व तेरा मोबाइल भी तुझे वापस दे दूंगा, तुम ऑनलाइन गेम खेलकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हो. पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी. महीनो तक जमानत नहीं होगी'. यह कहकर बागदरी के पास उतार दिया ओर मोबाइल नंबर दिए. साथ ही मामाला दर्ज नहीं करने की एवज में 2 लाख रुपए की डीमांड की. 20 से 24 जनवरी तक परिवादी के भाई ने कांस्टेबल प्रकाश पाटीदार से कई बार फोन पर बात की. कांस्टेबल प्रकाश ने थाने पर आकर मिलने के लिए कहा और 2 लाख रुपए की मांग की.

पढ़ेंः बूंदी में एसीबी ने हिंडोली पंचायत में रिश्वत लेते पंचायत प्रसार अधिकारी को गिरफ्तार किया, बीडीओ फरार

एसीबी ने कराया सत्यापनः शिकायत पर एसीबी ने 28 जनवरी को सत्यापन कराया. इसमें आरोपी कांस्टेबल प्रकाशचन्द्र पटेल ओर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार ने रिश्वत में 1.50 लाख रुपए मांगने की पुष्टि हुई. इस पर एसीबी की टीम ने बुधवार देर रात को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. परिवादी को डेढ़ लाख रुपए लेकर भेजा. हेड कांस्टेबल ओर कांस्टेबल परिवादी को कार में बैठाकर दोवड़ा थाने के सामने से फलोज तिराहे तक ले गए. जहां रिश्वत की राशि कार के डैश बोर्ड पर रखवा दी. इसके बाद कार लेकर वापस थाने के पास पहुंचे और उसे उतार दिया. इसके बाद दोनों कार लेकर दोवड़ा तिराहे की ओर रवाना हो गए. एसीबी इशारा मिलते ही थाने के पास पहुंची, लेकिन रिश्वत की राशि लेकर हेड कांस्टेबल अशोक ओर कांस्टेबल प्रकाश कार से भाग गए. एसीबी ने तलाश करते हुए आसपुर रोड पर एक होटल के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी तलाशी में रिश्वत में लिए गए रुपए बरामद नहीं हुए हैं. ऐसे में एसीबी की टीम अब रिश्वत की राशि बरामदगी के प्रयास कर रही है. वहीं, उनसे रिश्वत के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों ने अब तक इस बारे में कोई भी जानकारी एसीबी को नहीं दी है.

TAGGED:

ACB TEAM ARRESTED HEAD CONSTABLE
ARRESTED CONSTABLE
HEAD CONSTABLE ACCEPTING BRIBE
हेड कांस्टेवल व कांस्टेबल को पकड़ा
DUNGARPUR ACB TEAM ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.