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बनभूलपुरा में नशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, बिल नहीं दिखा पाया मेडिकल स्टोर स्वामी, स्टोर सीज

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. SOTF टीम और औषधि विभाग की संयुक्त छापेमारी में एक मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं. नियमों के उल्लंघन पर स्टोर को सीज कर दिया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कल देर शाम SOTF टीम और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया. टीम ने छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं. अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल स्टोर संचालक के कब्जे से 20 बुप्रेनॉर्फिन IP इंजेक्शन, 113 ट्रामाडोल कैप्सूल और 360 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुईं. ये सभी दवाइयां आमतौर पर नशे के रूप में दुरुपयोग की जाती हैं और बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन इनके भंडारण और बिक्री पर सख्त रोक है.

ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियम 65 के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि बिना उचित रिकॉर्ड और डॉक्टर की पर्ची के इस तरह की दवाओं का रखा जाना और बेचना गंभीर अपराध है. इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त मेडिकल स्टोर पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है और उसका लाइसेंस निरस्त होने की बात भी सामने आई थी. इसके बावजूद बार-बार उसी स्थान पर लाइसेंस जारी होने को लेकर लोगों ने संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.