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श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने खाटू जा रहे हैं तो रुकिए...19 घंटे बंद रहेंगे मंदिर के पट, जानिए कब और क्यों

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर की परंपरा के तहत अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष तिलक-शृंगार किया जाता है. यह धार्मिक अनुष्ठान विधि-विधान के साथ संपन्न कराया जाता है. इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर चंदन का विशेष लेप लगाया जाता है. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा की जाती है. इस संपूर्ण प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे या उससे अधिक लग सकता है.

सीकर: जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर जाने वाले बाबा श्याम के भक्तों के लिए जरूरी सूचना है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार विशेष तिलक-शृंगार के कारण खाटूश्यामजी मंदिर के पट 18 जून की रात 10 बजे से 19 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. ऐसे में जो भक्त इन दिनों खाटूधाम आने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मंदिर के बंद रहने के समय की जानकारी पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि असुविधा से बचा जा सके.

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18 जून की रात से बंद होंगे दर्शन: मंदिर प्रशासन के अनुसार 18 जून की रात 10 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 19 जून को पूरे दिन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा. इस दौरान केवल मंदिर के अधिकृत पुजारी ही तिलक-शृंगार एवं विशेष पूजा की व्यवस्थाओं में शामिल रहेंगे. श्रद्धालुओं को इस अवधि में बाबा श्याम के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकेंगे. तिलक-शृंगार की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 19 जून को शाम 5 बजे मंदिर के पट फिर खोल दिए जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे और नियमित पूजा-अर्चना का क्रम भी शुरू हो जाएगा. मंदिर कमेटी ने पत्र जारी कर भक्तों से अपील की कि वे मंदिर के बंद रहने के निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखें.

मंत्री पटेल ने किए बाबा श्याम के दर्शन (ETV Bharat Sikar)

मंत्री पटेल ने किए बाबा श्याम के दर्शन: वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खाटूधाम पहुंचे. उन्होंने विधि-विधान से बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा की. मंदिर में शीश नवाकर बाबा का आशीर्वाद लिया. दर्शन के दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मंत्री का स्वागत किया. दर्शन के उपरांत श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने मंत्री पटेल का सम्मान किया. उन्हें श्याम दुपट्टा ओढ़ाया गया. स्मृति स्वरूप प्रतीक चिह्न भेंट किया गया. पटेल ने कहा कि खाटूश्यामजी लाखों भक्तों की आस्था की जगह है. लगातार राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा यहां विकास कार्य करवाए जा रहे हैं. दोनों सरकारें मिलकर इस स्थान को देश के एक प्रमुख विकसित धार्मिक स्थलों में एक बनाने का काम कर है. यहां भक्तों की सुविधा के लिए और भी कई कार्य किए जाएंगे.

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