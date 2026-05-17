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Khatu Shyam Temple : 19 मई से 19 घंटे नहीं खुलेंगे खाटूश्याम मंदिर के पट, जानिए कारण एवं वापस खुलने का समय

विशेष पूजा और तिलक शृंगार के चलते श्याम बाबा मंदिर के पट रहेंगे बंद. 20 मई की शाम पांच बजे फिर खुलेंगे कपाट.

Khatushyamji Temple
खाटूश्यामजी मंदिर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 7:33 PM IST

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सीकर: धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना सामने आई. श्री श्याम मंदिर कमेटी विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार के चलते श्याम बाबा के दर्शन 19 मई से एक दिन बंद रखेगी. कमेटी ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि 19 मई की रात 10 बजे से बाबा श्याम के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद मंदिर में विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार की तैयारियां शुरू होंगी. इसी कारण 20 मई को पूरे दिन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान केवल पुजारी और सेवा से जुड़े लोग ही मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे.

पढ़ें: खाटूश्याम बाबा की विशेष सेवा एवं तिलक 27 मार्च को, 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन

बाबा श्याम का तिलक शृंगार हर वर्ष विशेष धार्मिक परंपराओं और विधि-विधान के साथ किया जाता है. इसमें मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है. हालांकि, दर्शन बंद रहने के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए मंदिर कमेटी ने पहले ही सूचना जारी कर दी.

20 मई की शाम 5 बजे फिर खुलेगा मंदिर: मंदिर प्रशासन ने बताया कि विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार होने के बाद 20 मई की शाम 5 बजे मंदिर के कपाट दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. कमेटी ने सभी भक्तों से सहयोग और प्रशासन की व्यवस्थाओं का पालन करने की अपील की.

पढ़ें: खाटूश्याम मंदिर में आरती का समय बदला, जानिए क्या रहेगा अब नया टाइम

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TEMPLE WILL REMAIN CLOSED 19 HOURS
DARSHAN OF SHYAM BABA SUSPENDED
GATES WILL REOPEN ON MAY 20
विशेष पूजा और तिलक शृंगार
DARSHAN AT KHATU SHYAMJI TEMPLE

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