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Khatu Shyam Temple : 19 मई से 19 घंटे नहीं खुलेंगे खाटूश्याम मंदिर के पट, जानिए कारण एवं वापस खुलने का समय

खाटूश्यामजी मंदिर ( ETV Bharat File Photo )