Khatu Shyam Temple : 19 मई से 19 घंटे नहीं खुलेंगे खाटूश्याम मंदिर के पट, जानिए कारण एवं वापस खुलने का समय
विशेष पूजा और तिलक शृंगार के चलते श्याम बाबा मंदिर के पट रहेंगे बंद. 20 मई की शाम पांच बजे फिर खुलेंगे कपाट.
Published : May 17, 2026 at 7:33 PM IST
सीकर: धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना सामने आई. श्री श्याम मंदिर कमेटी विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार के चलते श्याम बाबा के दर्शन 19 मई से एक दिन बंद रखेगी. कमेटी ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय का ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि 19 मई की रात 10 बजे से बाबा श्याम के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद मंदिर में विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार की तैयारियां शुरू होंगी. इसी कारण 20 मई को पूरे दिन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान केवल पुजारी और सेवा से जुड़े लोग ही मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे.
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बाबा श्याम का तिलक शृंगार हर वर्ष विशेष धार्मिक परंपराओं और विधि-विधान के साथ किया जाता है. इसमें मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है. हालांकि, दर्शन बंद रहने के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए मंदिर कमेटी ने पहले ही सूचना जारी कर दी.
20 मई की शाम 5 बजे फिर खुलेगा मंदिर: मंदिर प्रशासन ने बताया कि विशेष सेवा-पूजा और तिलक शृंगार होने के बाद 20 मई की शाम 5 बजे मंदिर के कपाट दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. कमेटी ने सभी भक्तों से सहयोग और प्रशासन की व्यवस्थाओं का पालन करने की अपील की.
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