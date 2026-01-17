सांवलिया सेठ का भंडार खुला, पहले चरण में निकली 10 करोड़ से अधिक की दान राशि
मंदिर प्रशासन ने बताया कि शेष दान राशि की गणना 19 जनवरी को द्वितीय चरण में की जाएगी.
Published : January 17, 2026 at 7:40 PM IST
चित्तौड़गढ़ः वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में शनिवार को अमावस्या का दो दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ. पहले दिन चतुर्दशी पर भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से पहले चरण की गणना शाम तक हुई. इसके बाद भंडार की गणना का दौरा रोक दिया गया. पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की दानराशि की गणना हुई है. वहीं, रविवार को अमावस्या में मुख्य दिवस पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने माकूल प्रबंध किए हैं.
श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि प्रत्येक माह की कृष्णपक्ष चतुर्दशी पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला जाता है. ऐसे में शनिवार को माघ मास कृष्णपक्ष चतुर्दशी (विक्रम संवत् 2082) को सांवलियाजी मंदिर के दान पत्र खोले गए. राजभोग आरती के बाद मंदिर बोर्ड पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सत्संग भवन में गणना शुरू हुई. यहां श्री सांवलिया मंदिर मंडल के कर्मचारी, विभिन्न बैंकों के कर्मचारी, मंदिर बोर्ड पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
पहले दिन श्री सांवलिया सेठ के भंडार से 10 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई. मंदिर प्रशासन ने बताया कि शेष दान राशि की गणना 19 जनवरी को द्वितीय चरण में की जाएगी. रविवार को अमावस्या का मेला होने के कारण भारी भीड़ रहेगी. ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की हैं. अमावस्या एवं रविवार होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे. इधर, दान पात्र खोलने एवं गणना के दौरान श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के अध्यक्ष जानकीदास वैष्णव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम सहित मंदिर मंडल के सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.