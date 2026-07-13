सांवलियाजी मंदिर का भंडार खुला, पहले चरण में 10 करोड़ 11 लाख रुपये का चढ़ावा गिना गया
मंदिर में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर ठाकुरजी का भंडार खोला गया. पहले चरण में 10 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई.
Published : July 13, 2026 at 10:42 PM IST
चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में सोमवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर ठाकुरजी का भंडार खोला गया. शाम तक पहले चरण की गणना पूरी कर ली गई. इसमें भंडार से कुल 10 करोड़ 11 लाख 83 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है. शेष बची राशि की गणना अगले चरण में की जाएगी. मंदिर प्रशासन के अनुसार, राज भोग आरती के बाद परंपरा के मुताबिक भंडार खोला गया. इसके बाद नकदी को सत्संग हॉल में पहुंचाया गया, जहां दिन भर गणना चली. मंदिर मंडल बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई.
पहसले चरण की गणना पूरी: प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भंडार खोलने की प्रथा है. इस बार पहले चरण में प्राप्त राशि 10 करोड़ 11 लाख 83 हजार रुपये रही. शेष नकद राशि, सोना-चांदी का वजन और भेंट कक्ष में जमा मनीऑर्डर व अन्य भेंटों की गणना अमावस्या के बाद दूसरे चरण में पूरी की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- आस्था का खजाना: सांवलिया सेठ को 40 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, पौने दो किलो सोना भी
गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, हरिराम गाडरी, रामलाल गुर्जर, पवन तिवारी (नायब तहसीलदार), प्रशासनिक अधिकारी राजेन्द्र सिंह, भैरूगिरी गोस्वामी, गुलाब सिंह, गंगाराम गुर्जर, कालूलाल तेली सहित बैंक कर्मचारी मौजूद रहे. अमावस्या के दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है. श्री सांवलियाजी मंदिर मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख कृष्ण मंदिर है, जहां दूर-दूर से भक्त चढ़ावा चढ़ाने आते हैं.