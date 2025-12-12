ETV Bharat / state

डोनेट ए लाइफ प्रोजेक्ट : 168 बाल कैंसर रोगियों का मिला नया जीवन

बाल कैंसर रोगियों का मिला नया जीवन ( photo credit -डॉ. शिवानी माथुर )

जयपुर : छह वर्ष की बेबी अलवीरा जब लगातार बुखार और कमजोरी की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो जांच में सामने आया कि वह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) से पीड़ित है. आर्थिक तंगी के कारण परिवार इलाज नहीं करा सकता था, लेकिन डोनेट ए लाइफ़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसे पूरी तरह मुफ्त उपचार मिला और आज वह पूर्णतः स्वस्थ होकर 10वीं के एग्जाम की तैयारी कर रही है. बेबी अलवीरा की तरह की राजस्थान के 168 बच्चे, डोनेट ए लाइफ प्रोजेक्ट के तहत कैंसर मुक्त सामान्य जीवन जी रहे है. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की ओर से चल रही योजना 'डोनेट ए लाइफ' 2014 में शुरू हुई. योजना का उद्देश्य यह है कि किसी भी बच्चे की जान सिर्फ पैसों की कमी की वजह से न जाए. बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवानी माथुर ने बताया कि बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर ऐसे होते है जिन्हें समय पर उपचार देकर पूर्णत ठीक किया जा सकता है. आधुनिक चिकित्सा से इन कैंसरों की रिकवरी दर काफी अच्छी हुई है. बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवानी माथुर (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)