ETV Bharat / state

26 जनवरी पर सम्मानित हुए दिनेश मांजू का जिला स्तरीय अवार्ड प्रशासन ने लिया वापस , विधायक ऋतु बनावत ने उठाए थे सवाल

बाड़मेर जिला प्रशासन ने दिनेश मांजू को दिया गया जिला स्तरीय सम्मान वापस ले लिया है.

दिनेश मांजू
दिनेश मांजू (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : गणतंत्र दिवस के मौके पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित हुए दिनेश मांजू खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज होने का मामला संज्ञान में आने के बाद गुरुवार को बाडमेर जिला प्रशासन ने उस जिला स्तरीय सम्मान पुरस्कार को वापस ले लिया है. बयाना निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक ऋतु बनावत ने मीडिया से बातचीत में अपने साथ हुए डीपफेक वीडियो मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले के मुख्य दोषी को बाड़मेर में 26 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर खासी नाराजगी जाहिर की थी.

विधायक ऋतु बनावत ने आरोप लगाया कि अपने साथ हुए डीपफेक वीडियो मामले एफआईआर में जिस मुख्य अभियुक्त दिनेश मांजू का नाम है वो जो अब तक गिरफ्तार नही किया है. विधायक ने इस पूरे प्रकरण को और भी दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 26 जनवरी के अवसर पर उसी मुख्य आरोपी को बाड़मेर में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति पर एक महिला विधायक का डीपफेक वीडियो बनाने और उसे बदनाम करने का आरोप है, उसे किसकी सिफारिश पर सम्मानित किया गया.

बयाना विधायक ने उठाए थे सवाल (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: डीपफेक वीडियो के बाद अब विधायक ऋतु बनावत का आपत्तिजनक फोटो वायरल, मामला दर्ज - MLA Ritu Banawat

इधर मामले संज्ञान में आने गुरुवार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सम्मानित हुए दिनेश मांजू के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज होने का मामला संज्ञान में आने के बाद जिला स्तरीय पुरस्कार प्रत्याहित कर लिया गया है. जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होने के लिए दिनेश मांजू का आवेदन प्राप्त हुआ था. जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर उसको सम्मानित किया गया.

अवार्ड प्रशासन ने लिया वापस
अवार्ड प्रशासन ने लिया वापस (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

उन्होंने बताया कि मांजू के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिलने पर यह पुरस्कार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. जिला कलक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय समिति के समक्ष मांजू के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज होने संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है.

TAGGED:

मांजू से सम्मान वापस लिया
BARMER AWARD CONTROVERSY
REVOKED HONOUR
MLA RITU BANAWAT
WITHDRAWS AWARD FROM DINESH MANJU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.