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उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नया वाहन देने का दिया आदेश, यह है पूरा मामला

कंपनी को नए वाहन का रोड टैक्स, बीमा, पंजीयन सहित सभी ऑन रोड खर्च वहन करने के निर्देश दिए हैं.

CONSUMER COMMISSION JAISALMER ORDER, COMPANY TO PROVIDE A NEW VEHICLE
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसलमेर. (ETV Bharat jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 7:38 PM IST

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जैसलमेरः जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए वाहन निर्माता कंपनी को दोषयुक्त वाहन वापस लेकर परिवादी को उसी मॉडल या वर्तमान में उपलब्ध समान वेरिएंट का नया वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आयोग ने कंपनी को नए वाहन का रोड टैक्स, बीमा, पंजीयन सहित सभी ऑन रोड खर्च स्वयं वहन करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही परिवादी को मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षति के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना 45 दिनों के भीतर करनी होगी, अन्यथा संपूर्ण देय राशि पर भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा. जिला आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा तथा सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने यह आदेश परिवादी अंकित द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद पारित किया.

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परिवादी के वकील महेश महेश्वरी ने बताया कि परिवादी ने 9 नवंबर 2021 को विपक्षी कंपनी से वाहन खरीदा था. वाहन खरीदने के तुरंत बाद से ही उसमें कई तकनीकी एवं निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) संबंधी दोष सामने आने लगे. इनमें वाहन की विंडशील्ड का टूटा होना, म्यूजिक सिस्टम का खराब होना, सनरूफ का सही ढंग से कार्य नहीं करना, वाहन के अंदर पानी का रिसाव होना. साथ ही डिस्प्ले एवं सिल्वर बॉक्स का बार-बार खराब होना, पेट्रोल की स्थिति बताने वाला इंडिकेटर तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं का डिस्प्ले पर प्रदर्शित नहीं होना जैसी गंभीर खामियां शामिल थीं. परिवादी ने यह भी बताया कि पानी के रिसाव के कारण वाहन में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की आशंका बनी रहती थी, जिससे वाहन का उपयोग असुरक्षित हो गया था.

कंपनी व सर्विस सेंटर को दी जानकारीः परिवादी ने इन सभी कमियों की जानकारी समय-समय पर व्हाट्सएप, ई-मेल, दूरभाष तथा प्रत्येक सर्विस के दौरान कंपनी एवं सर्विस सेंटर को दी. वाहन को लगभग 14 बार सर्विस सेंटर ले जाया गया, लेकिन किसी भी तकनीकी खराबी का स्थायी समाधान नहीं किया गया. आयोग ने माना कि वाहन निर्माण दोषयुक्त था तथा विपक्षी कंपनी द्वारा सेवा में गंभीर कमी बरती गई.

आयोग के समक्ष यह भी सामने आया कि वाहन खरीदते समय ही उसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी. शुरुआत में कंपनी ने इसे बदलने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से तथ्य स्पष्ट होने पर नई विंडशील्ड लगाई गई. इसके बावजूद वाहन की अन्य तकनीकी एवं यांत्रिक समस्याएं लगातार बनी रहीं, जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ा.

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कंपनी को भेजा नोटिसः परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 जुलाई 2025 को कंपनी को विधिक नोटिस भेजकर दोषयुक्त वाहन के स्थान पर नया वाहन देने अथवा वाहन की पूरी कीमत ब्याज सहित लौटाने तथा 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी. कंपनी ने 18 जुलाई 2025 को केवल औपचारिक जवाब दिया, लेकिन कोई प्रभावी समाधान नहीं किया. इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली.

सभी तथ्यों, दस्तावेजों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को दोषयुक्त वाहन वापस लेकर नया वाहन उपलब्ध कराने, 2.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए वाद व्यय का भुगतान करने के आदेश दिए. साथ ही निर्धारित 45 दिनों में आदेश की पालना नहीं होने पर संपूर्ण देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं.

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