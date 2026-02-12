ETV Bharat / state

बदलते मौसम में बीमारियों से बचाएगा आयुर्वेद, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक से जानिए टिप्स

मौसम में बदलाव के साथ बीमारियां दस्तक देने लगती हैं ऐसे में आयुर्वेद कैसे आपको सीजनल बीमारियों से बचाने में मदद करेगा. आइये जानेत हैं.

Etv Bharat
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 3:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत में अब सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है और धीरे-धीरे ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम बढ़ रहे हैं ऐसे में जब भी मौसम परिवर्तन होता है लोग बीमार पड़ने लगते हैं उन्हें सर्दी बुखार, जुकाम जैसी कई बीमारियों से जूझना पड़ता है. ऐसे में लोगों को अस्पताल और प्राइवेट क्लीनिक के खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन अब आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से भी इन बीमारियों से आप घर बैठे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

इसके बारे में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस बदलते मौसम में बढ़ते बीमारी से बचने के उपाय दिए है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक (ETV Bharat)

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुर्वेद अपनाने की बात कही गई है तब से देश में लोग आयुर्वेदिक इलाज पर भरोसा करने लगे हैं लगातार नए-नए आयुर्वेद संस्थान खुल रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो पहले दो खोले गए थे अब तीन और खोले जाने की बात बजट में कही गई है.

उन्होंने बताया कि आज हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद पद्धति से संभव है. अभी मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में लोग बीमार ज्यादा पड़ते है इस मौसम में लोगों को सर्दी जुखाम और बुखार ज्यादा होता है. ऐसे में लोग अगर आयुर्वेद की कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे तो सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर से खुद को बचा सकते हैं

वायरल में वायरस होता है और वायरस खत्म करने के कई आयुर्वेदिक पद्धति है सबसे पहले हाइजीन को मेंटेन करना है, अगर किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले उसे रेस्ट चाहिए, गर्म पानी पिए, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करें और दो आयुर्वेदिक मेडिसिन है सुदर्शन धनवटी और सुदर्शन चूर्ण यह दो मेडिसिन परचून की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है. देश के सभी व्यक्तियों को सुदर्शन धनवटी और सुदर्शन चूर्ण को अपने घर में रखना चाहिए और दो गोली सुबह और दो गोली शाम इसका सेवन करने से उन्हें लाभ मिलता है और हर तरह का वायरस से संक्रमित से बचाव मिलता है-प्रो. वैध प्रदीप कुमार प्रजापति

प्रोफेसर प्रजापति के मुताबिक क्योंकि बुखार आने पर लोगों को कमजोरी होती है, थकावट होती है इन सभी में आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रयोग से एनर्जी मिलती है और बुखार समाप्त हो जाता है. अभी बसंत का मौसम चल रहा है और बसंत के मौसम में बीमारियां जोर लगाती है ऐसे में सडन का काढ़ा बनाकर लोगों को पीना चाहिए. जब हम सर्दी से बसंत और ग्रीष्म की तरफ लौटते हैं तो हमें हर चीज गर्म खाने की आदत होती है तो वही बसंत और ग्रीष्म में हम ठंडा खाना पसंद करते हैं ऐसे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि अचानक हम गर्म से ठंड की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है इसका भी हम ध्यान रखेंगे. हम ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पियेंगे और कोशिश करेंगे की सुदर्शन चरण की गोलियां सुबह और शाम प्रयोग करेंगे ऐसा करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा और हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी.

उन्होंने ये भी बताया कि मलेरिया और टाइफाइड जैसे बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए साथ ही सुदर्शन धनवटी को गर्म पानी के साथ ले क्योंकि यह एक ऐसा दवा है जो आपको कमजोर नहीं होने देता आपका इम्युनिटी बढ़ाता है क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड में आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है जिसके वजह से बुखार और वायरल आप पर हावी होता है इसलिए इस आयुर्वेद पद्धति का प्रयोग करें और खुद को बदलते मौसम में स्वस्थ रखें.

बता दें जब भी मौसम बदलता है लोग बीमार पड़ने लगते हैं चाहे बच्चे हो या बड़े या फिर बुजुर्ग सभी बदलते मौसम में बीमार पड़ते हैं और ऐसे मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के महत्त्वपूर्ण पद्धति को अगर हम ध्यान में रखते हुए प्रयोग में लाते हैं तो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अब मिलेगा कैशलेस उपचार, GIC के साथ हुआ MoU पर हस्ताक्षर

ये भी पढ़ें- आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा का संगम, दिल्ली में स्थापित होंगे चार नए हेल्थ वेलनेस सेंटर: सांसद मनोज तिवारी

TAGGED:

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA
COLD COUGH TREATMENT IN AYURVEDA
AYURVEDA COLD COUGH TREATMENT
PROFFESOR PRADEEP KUMAR PRAJAPATI
AYURVEDA TREATMENT OF COLD COUGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.