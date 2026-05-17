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धौलपुर: चंबल में बजरी खनन पर पुलिस की सख्त निगरानी, 27 मार्गों पर सीसीटीवी, 16 घाटों पर मोबाइल पार्टियां तैनात

पुलिस ने बढ़ाई निगरानी ( Photo- Dholpur police )

धौलपुर: राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिले के 27 प्रमुख मार्गों एवं चिह्नित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही चिह्नित 16 घाटों पर मोबाइल पार्टियों के जरिए लगातार पेट्रोलिंग भी कराई जाएगी. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सुओ मोटो रिट याचिका तथा राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना तथा दुर्लभ जलीय जीवों की सुरक्षा करना है. अवैध बजरी खनन पर पुलिस की सख्त निगरानी (Photo- Dholpur police)