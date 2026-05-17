धौलपुर: चंबल में बजरी खनन पर पुलिस की सख्त निगरानी, 27 मार्गों पर सीसीटीवी, 16 घाटों पर मोबाइल पार्टियां तैनात
धौलपुर पुलिस ने चंबल सेंचुरी में अवैध बजरी खनन पर सख्ती बढ़ा दी है. 27 जगहों पर सीसीटीवी और 16 घाटों पर मोबाइल पेट्रोलिंग शुरू.
Published : May 17, 2026 at 5:44 PM IST
धौलपुर: राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिले के 27 प्रमुख मार्गों एवं चिह्नित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही चिह्नित 16 घाटों पर मोबाइल पार्टियों के जरिए लगातार पेट्रोलिंग भी कराई जाएगी.
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सुओ मोटो रिट याचिका तथा राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना तथा दुर्लभ जलीय जीवों की सुरक्षा करना है.
इन स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
- थाना सरमथुरा क्षेत्र: झिरी चौकी, भम्मपुरा तिराहा, रीछरा, भेंढेकी
- थाना सोने का गुर्जा क्षेत्र: टपूआ सायपुर तिराहा, सेवर पुल
- थाना कोतवाली क्षेत्र: बीछिया, मुरारी की कोठी, किला शेरगढ़, पुरानी वन विभाग चौकी, पुलिस चौकी सागर पाड़ा.
- थाना राजाखेड़ा क्षेत्र: घड़ी टिडावली, समोना घाट, गढ़ी जाफर.
- थाना सदर धौलपुर क्षेत्र: खुर्द, भैंसेना तिराहा, भूराखेड़ा.
- थाना दिहोली क्षेत्र: माधो का पुरा चौराहा, रेहना वाली माता बसई कारे रोड, घुरैया खेड़ा कठूमरी तिराहा, भूड़ा तिराहा, गुनपुर तिराहा.
- थाना बाड़ी सदर क्षेत्र: बिजौली, गजपुरा चौराहा, विशनगिरि बाबा मंदिर.
- थाना बसई डांग क्षेत्र: चन्देली पुरा घाटी, आठमील चौकी तिराहा.
16 घाटों पर तैनात रहेंगी मोबाइल पार्टियां: अवैध बजरी खनन और परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने 16 चिह्नित घाटों पर 4 मोबाइल पार्टियां तैनात करने का एक्शन प्लान तैयार किया है. ये पार्टियां संबंधित थाना क्षेत्रों में लगातार गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी.
- मोबाइल पार्टी-01: भूड़ा घाट, कठूमरी घाट, अण्डवा पुरैनी घाट, घड़ी टिडावली.
- मोबाइल पार्टी-02: रेलवे पुल घाट, मोरौली घाट, तिघरा घाट, भमरौली घाट.
- मोबाइल पार्टी-03: रजई खुर्द घाट, बसई डांग घाट, भगतपुरा घाट, कस्बा नगर, चन्देली पुरा घाट, पाली घाट.
- मोबाइल पार्टी-04: हल्लूपुरा घाट, दुर्गशी घाट.
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की मोबाइल टीमें घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखेंगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके. धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र में बजरी खनन एवं परिवहन जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें तथा किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवों और ढाणियों में जाकर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है. पुलिस के अनुसार इस अभियान का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है.