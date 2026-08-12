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भंवरी देवी हत्याकांड की जांच के लिए DGP ने बनाई SIT, तीन दिन में देनी होगी पहली रिपोर्ट

हत्याकांड के विरोध में धरने पर बैठे लोग. ( ETV Bharat jodhpur )

जोधपुरः फलोदी जिले के लोहावट में भंवरी देवी हत्याकांड का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है. इसके चलते यह मामला तूल पड़ रहा है. थाने के सामने लोगों की भूख हड़ताल चल रही है, इसका नेतृत्व पूर्व विधायक कृष्णा राम विश्नोई कर रहे हैं. इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी की कमान डीआईजी देवेंद्र विश्नोई को दी गई है. इस विशेष टीम में फलोदी पुलिस अधीक्षक आईपीएस सतनाम सिंह, आईपीएस सुमित मेहरडा, एएसपी कैलाश बिश्नोई, एएसपी सुभाष खोजा और डीवाईएसपी भवानी सिंह को शामिल किया गया है. डीजीपी के आदेश में लिखा गया है कि यह टीम जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन में काम करेगी और अपनी पहली रिपोर्ट तीन दिन में पेश करेगी. पढ़ेंः भंवरी देवी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, 90 लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पर बारिश में भी भूख हड़ताल जारीः घटना के 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भंवरी देवी के कातिलों का पता नहीं चला है. 6 अगस्त से पूर्व विधायक किशना राम विश्नोई के नेतृत्व में लोग भूख हड़ताल पर बैठे है. प्रतिदिन यहां धरने में लोगों की संख्या बढ़ रही है. बुधवार को तेज बारिश के चलते भी लोग लोहावट थाने के सामने धरने पर डटे रहे. विश्नोई ने दोहराया की न्याय मिलने तक धरना जारी रहेगा.