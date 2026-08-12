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भंवरी देवी हत्याकांड की जांच के लिए DGP ने बनाई SIT, तीन दिन में देनी होगी पहली रिपोर्ट

टीम जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन में काम करेगी.

SIT TO INVESTIGATE THE MURDER CASE, BHANWARI DEVI MURDER CASE
हत्याकांड के विरोध में धरने पर बैठे लोग. (ETV Bharat jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 4:21 PM IST

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जोधपुरः फलोदी जिले के लोहावट में भंवरी देवी हत्याकांड का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है. इसके चलते यह मामला तूल पड़ रहा है. थाने के सामने लोगों की भूख हड़ताल चल रही है, इसका नेतृत्व पूर्व विधायक कृष्णा राम विश्नोई कर रहे हैं. इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है.

एसआईटी की कमान डीआईजी देवेंद्र विश्नोई को दी गई है. इस विशेष टीम में फलोदी पुलिस अधीक्षक आईपीएस सतनाम सिंह, आईपीएस सुमित मेहरडा, एएसपी कैलाश बिश्नोई, एएसपी सुभाष खोजा और डीवाईएसपी भवानी सिंह को शामिल किया गया है. डीजीपी के आदेश में लिखा गया है कि यह टीम जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशन में काम करेगी और अपनी पहली रिपोर्ट तीन दिन में पेश करेगी.

पढ़ेंः भंवरी देवी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, 90 लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पर

बारिश में भी भूख हड़ताल जारीः घटना के 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भंवरी देवी के कातिलों का पता नहीं चला है. 6 अगस्त से पूर्व विधायक किशना राम विश्नोई के नेतृत्व में लोग भूख हड़ताल पर बैठे है. प्रतिदिन यहां धरने में लोगों की संख्या बढ़ रही है. बुधवार को तेज बारिश के चलते भी लोग लोहावट थाने के सामने धरने पर डटे रहे. विश्नोई ने दोहराया की न्याय मिलने तक धरना जारी रहेगा.

पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांगः धरने पर बैठे लोगों की समझाइश के लिए जोधपुर कलेक्टर, फलोदी कलेक्टर सहित कई अधिकारी अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सहमति नहीं बनी है. पूर्व विधायक ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच लोहावट पुलिस कर रही है, लेकिन हमें अंदेशा है कि थानाधिकारी और वृताधिकारी इसे प्रभावित कर रहे हैं. अभी तक सरकार ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई नही की है, ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं हो सकता.

पढ़ेंः लोहावट हत्याकांड: भंवरी देवी के हत्यारे पुलिस गिरफ्त से दूर, पूर्व विधायक सहित 41 लोग अनशन पर बैठे

27 जुलाई को हुई थी हत्याः 27 जुलाई को भंवरी देवी की अपने खेत पर घर के बाहर सोते हुए किसी ने गला रेतकर हत्या की थी. हत्यारे ने उनकी बेटियों पर भी हमले किए थे, लेकिन वे दोनों बच गई. घटना के बाद से पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है. इस मामले में पहले धरना हुआ. पुलिस ने 5 दिन का समय मांगा तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ने के बाद धरना वापस शुरू हो गया.

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DGP HAS CONSTITUTED AN SIT

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