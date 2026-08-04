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रक्षाबंधन: विदेश में बैठे भाइयों की कलाई ना रहे सूनी, डाक विभाग ने बहनों के लिए किए खास इंतजाम

भीलवाड़ा से 100 से ज्यादा राखियों के लिफाफे विदेश भेजे जा चुके हैं. इनमें सर्वाधिक राखियां यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भेजी गई.

Bhilwara Postal Superintendent Meena displaying envelopes for Rakhis.
राखियां के लिफाफे दिखाते हुए भीलवाड़ा डाक अधीक्षक मीणा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 1:28 PM IST

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भीलवाड़ा: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाइयों को राखी भेजना अब और आसान हो गया. भारतीय डाक विभाग ने देश-विदेश में समय पर राखी पहुंचाने के लिए विशेष सेवा शुरू की. डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर विदेश में बैठे भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहे, इसके विशेष इंतजाम किए हैं. बहनें रजिस्ट्री के जरिए राखियां विदेश भेज सकेंगी. भीलवाड़ा डाक विभाग अब तक 100 राखियां विदेश भेज चुका है.

भीलवाड़ा डाक विभाग के अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि विदेश में जो भारतीय भाई रह रहे हैं, रक्षाबंधन पर उनकी कलाई सुनी नहीं रहे, इसके विभाग ने इंतजाम किए हैं. विभाग ने 10,15 व 20 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे में बॉक्स के माध्यम से अलग-अलग देश के चार्ज का भुगतान कर बहने अपने भाइयों को राखियां भेज सकेंगी. इसमें खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देश में राखियां भेजने की व्यवस्था है. भीलवाड़ा से 100 से अधिक राखियों के लिफाफे विदेश भेजे जा चुके हैं.

पढ़ें:राखी बांधने से पहले जान लीजिए... ग्रहण को लेकर क्या है सच

भीलवाड़ा डाक अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि देशभर में भी राखियां भेजने की व्यवस्था है. इससे बहनों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है. मीणा ने बताया कि अभी तक भीलवाड़ा से सर्वाधिक राखियां यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भेजी गई है. मीणा के अनुसार, बारिश को ध्यान में रखते हुए राखियां खराब नहीं हो, इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफे इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

पढ़ें:जैविक राखी: भरतपुर व नागौर की बहनें बना रही भाइयों के लिए 6 लाख रक्षासूत्र

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RAKHIS WILL BE SENT ABROAD
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रजिस्ट्री के जरिए विदेश जाएगी राखी
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