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रक्षाबंधन: विदेश में बैठे भाइयों की कलाई ना रहे सूनी, डाक विभाग ने बहनों के लिए किए खास इंतजाम

भीलवाड़ा: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाइयों को राखी भेजना अब और आसान हो गया. भारतीय डाक विभाग ने देश-विदेश में समय पर राखी पहुंचाने के लिए विशेष सेवा शुरू की. डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर विदेश में बैठे भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहे, इसके विशेष इंतजाम किए हैं. बहनें रजिस्ट्री के जरिए राखियां विदेश भेज सकेंगी. भीलवाड़ा डाक विभाग अब तक 100 राखियां विदेश भेज चुका है.

भीलवाड़ा डाक विभाग के अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि विदेश में जो भारतीय भाई रह रहे हैं, रक्षाबंधन पर उनकी कलाई सुनी नहीं रहे, इसके विभाग ने इंतजाम किए हैं. विभाग ने 10,15 व 20 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे में बॉक्स के माध्यम से अलग-अलग देश के चार्ज का भुगतान कर बहने अपने भाइयों को राखियां भेज सकेंगी. इसमें खाड़ी देशों को छोड़कर लगभग 100 देश में राखियां भेजने की व्यवस्था है. भीलवाड़ा से 100 से अधिक राखियों के लिफाफे विदेश भेजे जा चुके हैं.

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