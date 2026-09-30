ETV Bharat / state

डिजिपिन: अब हर लोकेशन की डिजिटल पहचान, 10 अक्षरों और अंकों के कोड से डाकिए एवं डिलीवरी बॉय देगा घर पर दस्तक

डिजिपिन बताएगा आपका पता. हर लोकेशन का होगा यूनिक कोड. बहुमंजिला इमारत में फ्लोर-फ्लैट तक पहुंचने में मिलेगी मदद

INDIA POSTS DEPARTMENT, CODE OF 10 CHARACTERS AND DIGITS
अब हर लोकेशन की डिजिटल पहचान. (ETV Bharat gfx)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 5:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: डाकिए को अब आपके घर का पता तलाशने में परेशानी नहीं होगी. अब तक खत पर पते में नाम, मोहल्ला, गली या आसपास बड़े स्थल की जानकारी के साथ पिन कोड लिखा होता था. पिन कोड का क्षेत्र बड़ा होने के कारण डाकिए को पता ढूंढने में दिक्कत आती थी. इस कारण कई बार पता जानने के लिए डाकिए को मोबाइल का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब इन पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकेगी. इसकी वजह है कि आने वाले समय में किसी स्थान की पहचान उसके डिजिटल एड्रेस से होगी. भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर( DIGIPIN ) के जरिए देश के प्रत्येक स्थान को विशिष्ट डिजिटल पहचान दी है.

अलवर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि अलवर में डाक सेवाओं में डिजिपिन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी खासियत यह है कि यह किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि खास भौगोलिक स्थान की डिजिटल पहचान है. अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी स्थान को लगभग 4 मीटर × 4 मीटर के ग्रिड में चिह्नित किया जाता है. इसके बाद उस जगह के लिए 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड तैयार होता है. पारंपरिक पिन कोड जहां बड़े क्षेत्र, कॉलोनी या डाक वितरण क्षेत्र की पहचान करता है, वहीं डिजिपिन विशेष लोकेशन तक पहुंचने में अतिरिक्त सटीकता उपलब्ध कराता है.

अलवर के प्रवर डाक अधीक्षक मोहन सिंह मीणा बोले... (ETV Bharat alwar)

पढ़ें:अब हर घर का होगा डिजिटल पता: डाक विभाग ला रहा है DigiPin तकनीक, 53 साल बाद अलविदा होगा पिनकोड

एक बिल्डिंग में कई फ्लैट तो भी लोकेशन स्पष्ट: प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि डिजिपिन की उपयोगिता सबसे ज्यादा उन जगहों पर सामने आती है, जहां एक पते पर कई परिवार या व्यवसाय संचालित होते हैं. शहरों में तेजी से बढ़ रही बहुमंजिला इमारत, अपार्टमेंट, टाउनशिप और व्यावसायिक परिसरों में अक्सर एक बिल्डिंग में कई फ्लोर और प्रत्येक फ्लोर पर कई फ्लैट या कार्यालय होते हैं. ऐसे मामलों में डाककर्मी को सही फ्लैट या कार्यालय तक पहुंचने के लिए कई बार सुरक्षा गार्ड, आसपास लोगों या भवन में मौजूद अन्य लोगों से जानकारी लेनी पड़ती है. डिजिपिन संबंधित लोकेशन की पहचान के लिए अतिरिक्त डिजिटल रेफरेंस उपलब्ध कराता है. किसी पते के साथ डिजिपिन उपलब्ध होने पर पोस्टमैन या डिलीवरी कर्मचारी को संबंधित स्थान की पहचान में मदद मिलेगी. इससे खासकर ऐसे क्षेत्रों में फायदा हो सकता है, जहां गलियों के नाम स्पष्ट नहीं हैं या एक ही अपार्टमेंट में विभिन्न फ्लैट हो.

INDIA POSTS DEPARTMENT, CODE OF 10 CHARACTERS AND DIGITS
यह है डिजिपिन. (ETV Bharat gfx)

पिनकोड नहीं होगा खत्म: प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि डिजिपिन का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र का पारंपरिक पिन कोड खत्म हो जाएगा. दोनों की उपयोगिता अलग-अलग है. पिन कोड डाक व्यवस्था में बड़े भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करता है. डिजिपिन उससे अधिक छोटे क्षेत्र की डिजिटल लोकेशन पहचान मुहैया कराता है. लोग अपने पते के साथ डिजिपिन को अतिरिक्त डिजिटल लोकेशन रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पारंपरिक पता और डिजिटल लोकेशन के जरिए स्थान की पहचान आसान हो जाएगी.

पढ़ें:1 अगस्त से स्पीड पोस्ट करने का बदल गया पूरा नियम, पोस्ट ऑफिस जाने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट

दूरदराज में भी उपयोगी होगी व्यवस्था: प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि डिजिपिन की एक विशेषता इसकी लोकेशन आधारित संरचना है. इसकी मूल लोकेशन पहचान इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर नहीं रहती. इसका मतलब यह है कि एक बार किसी जगह का डिजिपिन उपलब्ध होने के बाद उसे लोकेशन रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ग्रामीण और दूरदराज के उन इलाकों में भी डिजिटल एड्रेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है और पारंपरिक पते के आधार पर किसी जगह पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है.

INDIA POSTS DEPARTMENT, CODE OF 10 CHARACTERS AND DIGITS
इन्हें मिलेगा फायदा. (ETV Bharat gfx)

घर बैठे ऐसे पता करें अपना डिजिपिन: मीणा ने बताया कि अगर आप अपने घर, दुकान, कार्यालय या अन्य स्थान का डिजिपिन जानना चाहते हैं तो डाक विभाग की वेबसाइट https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home पर जाएं. इसके बाद नॉ योर डिजिपिन पोर्टल के जरिए इसे देखा जा सकता है. डिजिटल मैप पर संबंधित स्थान को चुनने या सर्च करने के बाद उस लोकेशन का 10 अंकों का डिजिपिन दिखता है. मोबाइल फोन में लोकेशन की अनुमति देकर वर्तमान स्थान का डिजिपिन पता किया जा सकता है. डिजिपिन से संबंधित एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध है. इस तरह कोई व्यक्ति अपने घर या दुकान का डिजिपिन जानकर उसे भविष्य में डाक, पार्सल या अन्य लोकेशन आधारित सेवाओं के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

पढ़ें:रक्षाबंधन: विदेश में बैठे भाइयों की कलाई ना रहे सूनी, डाक विभाग ने बहनों के लिए किए खास इंतजाम

तेजी से बढ़ते शहरों के लिए अहम: प्रवर अधीक्षक मीणा ने बताया कि अलवर शहर और आसपास बीते कुछ वर्षों में नई कॉलोनियों, टाउनशिप, बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों का तेजी से विस्तार हुआ है. शहर के विस्तार के साथ नए पते भी लगातार बन रहे हैं. कई जगह सड़क और कॉलोनी के नाम बदलने, एक जैसे मकान नंबर होने या नए क्षेत्रों में स्पष्ट पता व्यवस्था नहीं होने से डिलीवरी सेवाओं को लोकेशन तलाशने में परेशानी होती है. ऐसे में पारंपरिक पते के साथ डिजिटल लोकेशन कोड जोड़ना डाक और पार्सल सेवाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. खासकर ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच सटीक डिलीवरी लोकेशन की जरूरत लगातार बढ़ रही है.

डाक वितरण की सटीकता बढ़ेगी: डिजिपिन का उद्देश्य डाक वितरण में सटीकता बढ़ाना और पता ढूंढने में परेशानी घटाना है. विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर, जहां एक परिसर में कई फ्लोर, फ्लैट या कार्यालय हैं, वहां डिजिटल लोकेशन पहचान डाककर्मियों के लिए उपयोगी हो सकती है.

पढ़ें:बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर: बस 1 कॉल पर घर आकर फ्री में लाइफ सर्टिफिकेट बनाएगा डाक कर्मचारी, पेंशन रहेगी चालू

पढ़ें: डाक विभाग की अनोखी पहल 'राखी से रक्षा'; सरहद पर तैनात वीर जवानों तक पहुंच रहा बहनों का प्यार और राखियां

पढ़ें: विश्व डाक दिवस: भारत में समय के साथ बदल गया डाकघरों का काम

पढ़ें: DIGIPIN से बिना पते के भेजें चिट्ठी, पार्सल या कूरियर, सीधे घर पर होगी डिलीवरी, जानें क्या है ये नई सर्विस

TAGGED:

INDIA POSTS DEPARTMENT
CODE OF 10 CHARACTERS AND DIGITS
UNIQUE CODE FOR EVERY LOCATION
अब पता तलाशना आसान
DIGIPIN IN INDIA POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.