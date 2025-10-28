ETV Bharat / state

जलशक्ति विभाग के भवन में पानी की सरकारी पाइपें लगाने की क्या है सच्चाई, ये बोले मंत्री और विभाग

जलशक्ति विभाग कार्यालय निरमंड ( ETV Bharat )

कुल्लू: उपमंडल निरमंड में जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता (एसडीओ) कार्यालय भवन की छत पर चल रहा मरम्मत कार्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया में लोगों का आरोप है कि छत की मरम्मत के दौरान लोहे के एंगल के स्थान पर सरकारी पाइपें डाली जा रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि विभाग ने जलजीवन मिशन योजना के तहत मिलने वाले पाइपों का उपयोग लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए करने के बजाय कार्यालय की छत के निर्माण में कर लिया है. उधर, जलशक्ति विभाग रामरपुर सर्कल के एसई इंजीनियर किशोर शर्मा और अधीक्षण अभियंता जलशक्ति विभाग कुल्लू विनोद कुमार ने बताया कि 'शरारती तत्वों की ओर से झूठी अफवाह फैलाकर विभाग और अधिकारियों की छवि खराब करने की साजिश है. निरमंड स्थित सहायक अभियंता कार्यालय का दो मंजिला भवन और इसकी छत करीब 1990 में बनी है. निचली मंजिल में सहायक अभियंता का कार्यालय और ऊपरी मंजिल पर लैब है. उसी भवन की छत काफी जर्जर हो चुकी थी और पानी टपक रहा था. इसी के मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया है, जबकि काम के दौरान पता चला कि भवन निर्माण के समय ही एंगल की जगह पाइपें फिट की गई थी. विभाग ने नई पाइपें नहीं लगाई थी, बल्कि पुराने स्ट्रक्चर की मरम्मत कर पुरानी चादरों को हटाकर उस पर नई चादरें बिछाई जा रही हैं. लोग अफवाहों से दूर रहे और सत्यापन के बाद ही जानकारी साझा करें.' जयराम ठाकुर ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट