जलशक्ति विभाग के भवन में पानी की सरकारी पाइपें लगाने की क्या है सच्चाई, ये बोले मंत्री और विभाग

निरमंड जलशक्ति विभाग के कार्यालय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब विभाग की ओर से इस पर सफाई दी गई है

जलशक्ति विभाग कार्यालय निरमंड
जलशक्ति विभाग कार्यालय निरमंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: उपमंडल निरमंड में जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता (एसडीओ) कार्यालय भवन की छत पर चल रहा मरम्मत कार्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया में लोगों का आरोप है कि छत की मरम्मत के दौरान लोहे के एंगल के स्थान पर सरकारी पाइपें डाली जा रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि विभाग ने जलजीवन मिशन योजना के तहत मिलने वाले पाइपों का उपयोग लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए करने के बजाय कार्यालय की छत के निर्माण में कर लिया है.

उधर, जलशक्ति विभाग रामरपुर सर्कल के एसई इंजीनियर किशोर शर्मा और अधीक्षण अभियंता जलशक्ति विभाग कुल्लू विनोद कुमार ने बताया कि 'शरारती तत्वों की ओर से झूठी अफवाह फैलाकर विभाग और अधिकारियों की छवि खराब करने की साजिश है. निरमंड स्थित सहायक अभियंता कार्यालय का दो मंजिला भवन और इसकी छत करीब 1990 में बनी है. निचली मंजिल में सहायक अभियंता का कार्यालय और ऊपरी मंजिल पर लैब है. उसी भवन की छत काफी जर्जर हो चुकी थी और पानी टपक रहा था. इसी के मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया है, जबकि काम के दौरान पता चला कि भवन निर्माण के समय ही एंगल की जगह पाइपें फिट की गई थी. विभाग ने नई पाइपें नहीं लगाई थी, बल्कि पुराने स्ट्रक्चर की मरम्मत कर पुरानी चादरों को हटाकर उस पर नई चादरें बिछाई जा रही हैं. लोग अफवाहों से दूर रहे और सत्यापन के बाद ही जानकारी साझा करें.'

जयराम ठाकुर ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी सरकार को घेरा था. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बताएं कि ये घोटाला है या व्यवस्था परिवर्तन. ये निर्माणाधीन भवन कुल्लू जिला के निरमंड स्थित जलशक्ति विभाग का कार्यालय बताया जा रहा है. लोगों का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से भवन के छत निर्माण में जल जीवन मिशन की पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री का जयराम ठाकुर को जवाब

वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया पर जयराम ठाकुर की पोस्ट जवाब देते हुए लिखा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के संदर्भ में वस्तुस्थिति ये है कि पाइप वाली इस छत का निर्माण वर्ष 1990-91 में किया गया था, और ये कार्य लगभग 35 वर्ष पूर्व आपकी ही पार्टी की सरकार के समय में हुआ था. अब जब छत में रिसाव प्रारंभ हुआ और उसे बदलने के लिए हटाया गया, तो ये स्थिति सामने आई है. वर्तमान में पाइप की संरचना को बदला जा रहा है और विभाग CGI शीट लगाने का काम कर रहा है, आप जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य अपेक्षित नहीं है.

