ETV Bharat / state

आम बन रहा 'खास', धौलपुर के खेमरी की 24 वैरायटी की देशभर में डिमांड, आम्रपाली और हापुस से सर्वाधिक मुनाफा

अगले सीजन में विदेशी नस्ल के आम भी लोगों को स्वाद का नया अनुभव देंगे.

Mangoes from Khemri, Dholpur, are in demand across the country
धौलपुर के खेमरी के आमों की देशभर में डिमांड (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 6:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के खेमरी फार्म हाउस का आम अब अपने स्वाद, वैरायटी और गुणवत्ता से देशभर में पहचान बना रहा है. खेमरी में आम उत्कृष्टता केंद्र में तैयार हो रही 24 किस्मों के आमों की मांग देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है. यहां करीब दो दर्जन नई वैरायटी पर शोध जारी है. अगले सीजन में विदेशी नस्ल के आम भी लोगों को स्वाद का नया अनुभव देंगे. खेमरी केंद्र पर आम के अलावा जामुन, नींबू, अमरूद, कटहल, सीताफल, करौंदा, किन्नू और संतरा जैसी बागवानी फसलों पर भी विशेष शोध किया जा रहा है.

कृषि विभाग के उप निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि फार्म हाउस की नर्सरी में विभागीय टीम ग्राफ्टिंग से उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार करते हैं. देश-विदेश से मंगाई विभिन्न किस्म के पौधों को विकसित कर अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल तैयार करने पर जोर है. केंद्र में आम की करीब 25 उन्नत वैरायटी तैयार की. इनमें आम्रपाली सर्वाधिक उत्पादन दे रही है. इसके एक हेक्टेयर में करीब 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं. इनसे लगभग 160 टन उत्पादन संभव है. मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अरुणिका और केसर जैसी वैरायटी भी बेहतर पैदावार और अच्छा मुनाफा दे रही हैं.

कृषि पर्यवेक्षक गुड्डू कुमार बोले... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें:केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके

20 नई वैरायटी पर शोध: कृषि पर्यवेक्षक गुड्डू कुमार ने कहा, अभी बागवानी फसलें किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा जरिया है. फार्म हाउस की नर्सरी में बड़े स्तर पर विभिन्न फलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इनका लाभ किसानों को उठाना चाहिए. कुमार ने बताया, केंद्र में अभी 24 किस्म के आम मौजूद हैं, जबकि बिहार समेत अन्य राज्यों से लाई 20 से अधिक नई वैरायटी पर शोध किया जा रहा है. इनमें इजराइल से मंगाई विशेष किस्म शामिल है. खेमरी के आम्रपाली और हापुस की देशभर में भारी मांग है. आम्रपाली किस्म जुलाई से अगस्त तक फल देती है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलता है. हापुस आम बाजार में हजार रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं.

तीसरे साल से देने लगता है फल: उप निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राफ्टिंग के बाद पौधों की विशेष देखभाल की जाती है. पौधों की नस्ल के अनुसार तापमान और वातावरण नियंत्रित किया जाता है. पौधारोपण के तीसरे साल में फल आने लगते हैं, जबकि चौथे और पांचवें साल से बंपर उत्पादन मिलने लगता है.

Mangoes Ripening in Dholpur
धौलपुर में तैयार हो रहे आम (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें:रिटायर्ड इंजीनियर का शौक बना जुनून, तैयार किया 850 पेड़ों वाला आम का ऑर्गेनिक बगीचा, लेकिन नहीं मिल रहा फायदा

केंद्र पर इन वैरायटी की तैयारी: आम्रपाली, मल्लिका,अरुणिका, पूसा अरुणिका, पूसा लालिमा, दशहरी, अम्बिका, नीलम, केसर, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठ, रामकेला, सोनपरी, सिंधु, पूसा पीतांबर, हापुस, तोतापुरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, वनराज, लंगड़ा, रतना, M-13 इजरायली नस्ल, सदाबहार, जरदालु शुगर फ्री, मालदा, स्वर्ण रेखा, फजली, हेमसागर, महमूद बहार, रानी पसंद, गुलाब खास, सुंदर लंगड़ा, प्रभाशंकर, सुभाष, बंबई, सुकुल, हुस्नआरा, जर्दा अचार और थाई लेमन.

अन्य फसलों पर भी शोध: आम के अलावा नींबू, अमरूद, पपीता, कटहल, केला, जामुन, बेलपत्र, सीताफल और करौंदा जैसी फसलों की ग्राफ्टिंग कर बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं. अगले तीन साल में इनका उत्पादन किसानों तक पहुंचने लगेगा. धौलपुर में तैयार आमों की मांग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश की कई बड़ी मंडियों में तेजी से बढ़ रही है. यहां तैयार लगभग सभी वैरायटी की सप्लाई विभिन्न राज्यों में है.

पढ़ें:मुरझाता गेहूं और झड़ते आम के मंजर: जलवायु परिवर्तन कैसे हमारी थाली पर कर रहा है हमला?

आंधी-तूफान से नुकसान: इस बार खेमरी केंद्र में आम की बंपर पैदावार की संभावना थी, लेकिन हाल में आई आंधी-तूफान से कई टहनियां और फल टूटकर गिर गए. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, मौसम का बदलता मिजाज आम की फसल के लिए चुनौती है. आंधी आम की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है.

पढ़ें: पुणे के व्यापारी का एलान- पहले पेटभर खाएं आम, फिर किस्तों में चुकाएं दाम

TAGGED:

MANGO IS BECOMING SPECIAL
24 VARIETIES OF KHEMRI IN DEMAND
HIGHEST PROFITS FROM AMRAPALI
25 IMPROVED MANGO VARIETIES DEVELOP
MANGOES FROM KHEMRI FARM DHOLPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.