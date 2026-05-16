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आम बन रहा 'खास', धौलपुर के खेमरी की 24 वैरायटी की देशभर में डिमांड, आम्रपाली और हापुस से सर्वाधिक मुनाफा

धौलपुर: जिले के खेमरी फार्म हाउस का आम अब अपने स्वाद, वैरायटी और गुणवत्ता से देशभर में पहचान बना रहा है. खेमरी में आम उत्कृष्टता केंद्र में तैयार हो रही 24 किस्मों के आमों की मांग देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है. यहां करीब दो दर्जन नई वैरायटी पर शोध जारी है. अगले सीजन में विदेशी नस्ल के आम भी लोगों को स्वाद का नया अनुभव देंगे. खेमरी केंद्र पर आम के अलावा जामुन, नींबू, अमरूद, कटहल, सीताफल, करौंदा, किन्नू और संतरा जैसी बागवानी फसलों पर भी विशेष शोध किया जा रहा है.

कृषि विभाग के उप निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि फार्म हाउस की नर्सरी में विभागीय टीम ग्राफ्टिंग से उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार करते हैं. देश-विदेश से मंगाई विभिन्न किस्म के पौधों को विकसित कर अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल तैयार करने पर जोर है. केंद्र में आम की करीब 25 उन्नत वैरायटी तैयार की. इनमें आम्रपाली सर्वाधिक उत्पादन दे रही है. इसके एक हेक्टेयर में करीब 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं. इनसे लगभग 160 टन उत्पादन संभव है. मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अरुणिका और केसर जैसी वैरायटी भी बेहतर पैदावार और अच्छा मुनाफा दे रही हैं.

कृषि पर्यवेक्षक गुड्डू कुमार बोले... (ETV Bharat Dholpur)

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20 नई वैरायटी पर शोध: कृषि पर्यवेक्षक गुड्डू कुमार ने कहा, अभी बागवानी फसलें किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा जरिया है. फार्म हाउस की नर्सरी में बड़े स्तर पर विभिन्न फलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. इनका लाभ किसानों को उठाना चाहिए. कुमार ने बताया, केंद्र में अभी 24 किस्म के आम मौजूद हैं, जबकि बिहार समेत अन्य राज्यों से लाई 20 से अधिक नई वैरायटी पर शोध किया जा रहा है. इनमें इजराइल से मंगाई विशेष किस्म शामिल है. खेमरी के आम्रपाली और हापुस की देशभर में भारी मांग है. आम्रपाली किस्म जुलाई से अगस्त तक फल देती है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलता है. हापुस आम बाजार में हजार रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं.

तीसरे साल से देने लगता है फल: उप निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राफ्टिंग के बाद पौधों की विशेष देखभाल की जाती है. पौधों की नस्ल के अनुसार तापमान और वातावरण नियंत्रित किया जाता है. पौधारोपण के तीसरे साल में फल आने लगते हैं, जबकि चौथे और पांचवें साल से बंपर उत्पादन मिलने लगता है.