मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 'दिल्ली शब्दोत्सव 2026' का आगाज, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तीन दिवसीय ‘दिल्ली शब्दोत्सव’ का भव्य शुभारंभ हो गया है. 2 से 4 जनवरी तक चलने वाला यह महोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, साहित्य और समसामयिक विमर्श का ऐसा मंच है, जहां भारत का अतीत, वर्तमान से संवाद करते हुए भविष्य की दिशा तय करता नजर आएगा. 4 जनवरी को देश की आंतरिक एवं बाहा सुरक्षा पर उद्बोधन में वक्ता के रूप में अजीत डोभाल शामिल होंगे.

दिल्ली शब्दोत्सव केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक विचार यात्रा का उत्सव है, जो वैदिक काल से लेकर डिजिटल युग तक की निरंतरता को दर्शाता है. आज के समय में जब यह प्रश्न उठता है कि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और साहित्यिक विरासत से कैसे जुड़ेगी, तब ‘शब्दोत्सव’ उसका सशक्त उत्तर बनकर सामने आता है. इस तीन दिवसीय साहित्य महोत्सव में देशभर से आए विचारक, लेखक, कवि, कलाकार और संस्कृतिकर्मी राष्ट्रीय एवं समसामयिक विषयों पर गहन विमर्श करेंगे. कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन, पुस्तकों का विमोचन, संवाद सत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेंगी. इस मंच पर 100 से अधिक वक्ता, लेखक और युवा आइकन अपने विचार साझा करेंगे.

तीन दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव की शुरुआत (ETV Bharat)

उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे. कपिल मिश्रा ने कहा कि यह दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विमर्श का अनूठा मेल देखने को मिलेगा.