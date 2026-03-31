राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, 1.10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार
जांच टीमों ने कहा हमारी प्राथमिकता ड्रग्स के सोर्स तक पहुंचकर पूरे सिंडिकेट को खत्म करना है.
Published : March 31, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड की टीम ने चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की साइकोट्रोपिक ड्रग्स बरामद की हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से 120.18 ग्राम कोकीन और 36.86 ग्राम एमडीएमए (कमर्शियल क्वांटिटी) बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.10 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा ड्रग्स की सप्लाई में इस्तेमाल दो स्कूटी भी जब्त की गईं, जिनमें से एक चोरी की और फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी.
जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर, एक कैरियर और लोकल पेडलर शामिल थे. पुलिस ने मोहम्मद हसन, रजिया समेत दो अफ्रीकी नागरिकों—डिओफ सोलोमन उर्फ ऑस्कर और बेमाह को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी दिल्ली-एनसीआर में नशे की सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे.
डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि 'यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स अभियान के तहत की गई है. इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी से एक बड़े नेटवर्क को धक्का लगा है. हमारी प्राथमिकता ड्रग्स के सोर्स तक पहुंचकर पूरे सिंडिकेट को खत्म करना है.'
उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
4.5 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद
इससे पहले 29 मार्च को क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. इस कार्रवाई में करीब 4.5 करोड़ रुपये कीमत की साइकोट्रॉपिक दवाएं बरामद की गई है. साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
डीसीपी एएनटीएफ राहुल अलवाल ने बताया कि शिव विहार तिराहा पर जाल बिछाकर सबसे पहले नितिन पाठक उम्र 20 को पकड़ा गया. उसके पास से भारी मात्रा में अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुईं. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए भोपुरा स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और प्रेम सिंह यादव को गिरफ्तार किया, जहां से बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल मिले. इसके बाद लक्ष्मी नगर निवासी शालू कुमार और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया.
जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की सप्लाई कर रहे थे और भारी मुनाफा कमा रहे थे. कुल मिलाकर 3.539 किलो अल्प्राजोलम और 1.709 किलो ट्रामाडोल बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि गिरोह बड़े स्तर पर नशे का कारोबार चला रहा था.
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