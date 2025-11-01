ETV Bharat / state

जगती में देवताओं ने इंसानों को दे डाली चेतावनी, कहा: सुधर जाओ, नहीं तो...

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'देवी देवताओं ने इस जगती में साफ किया है कि देव नीति में राजनीति बिल्कुल भी ना लाई जाए. देवताओं ने नाराज होते हुए कहा कि आज इंसान देवी देवताओं से बड़ा हो गया है और देव नियमों की हर जगह उल्लंघन हो रहा है. ढालपुर मैदान में भी आए दिन छेड़छाड़ की जा रही है और देव स्थान को भी अपवित्र किया जा रहा है. जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर रोक लगनी चाहिए. देवी देवताओं ने इसमें साफ किया है कि प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अब यहां पर महायज्ञ किया जाना चाहिए और देवी देवताओं को भी मिलकर प्रसन्न करना चाहिए. अब सभी देवी देवताओं की राय के बाद जल्द ही महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा. एक महायज्ञ नगर के जगती पट्ट में किया जाएगा और दूसरा महायज्ञ ढालपुर मैदान में किया जाएगा.'

जिला कुल्लू के नग्गर जगती पट्ट में आयोजित देव संसद के दौरान माता हिडिंबा ने उपस्थित देव समाज के लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि आज देवस्थानों से छेड़छाड़ के चलते सभी देवी देवता खासे नाराज हैं. देवताओं की नाराजगी काइस साल हुई आपदा से भी लोगों को पता चल गया है. अभी भी लोगों के पास वक्त है, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो एक रात में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा. नग्गर में शुक्रवार को माता हिडिंबा के आदेशों के चलते नगर में देव संसद का आयोजन किया गया. वहीं, जगती में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने भी देवताओं से छेड़छाड़ को लेकर अपना रोष प्रकट किया है. इसके अलावा देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी देव नियमों का पालन करने की सलाह दी है.

कुल्लू: जिला कुल्लू की ऐतिहासिक राजधानी रही नग्गर के जगती पट्ट में शुक्रवार को देव संसद का आयोजन किया गया. इस देव संसद में 250 से अधिक देवी देवताओं ने भाग लिया. वहीं, पहली बार मंडी जिला के स्नोर घाटी, लाहौल घाटी के देवता भी शामिल हुए. जगती के दौरान देवी-देवताओं को बड़ी चेतावनी दी गई.

जगती के दौरान देवताओं ने कहा कि आज इंसान देवताओं को पीछे छोड़ रहा है और खुद आगे निकल रहा है, लेकिन इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि देवी देवताओं की शक्ति अधिक है. देवी देवताओं की नाराजगी के चलते लोगों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा तो ना उसके पास न राज रहेगा और न ही खाने को अनाज रहेगा. सभी देवी देवताओं ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक ही रहने दें और इसे बिल्कुल भी पर्यटन स्थल ना बनाया जाए. इसके अलावा देव स्थलों में भी जो छेड़छाड़ की जा रही है. उससे भी देवी देवता खासे नाराज हैं. देवी देवताओं को आने वाला समय प्रलय का नजर आ रहा है. अगर इंसान समय पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, तो उसे आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना होगा. इसके अलावा सड़कों पर जो गौ माता का तिरस्कार हो रहा है, इससे भी देवी देवताओं पर बोझ बढ़ रहा है और दुनिया प्रलय की ओर बढ़ रही है.

'आपदा से बचने के लिए महायज्ञ के निर्देश'

भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि 'देवी देवताओं ने साफ कहा है कि अगर गाय सड़कों पर बेसहारा घूमती है, तो इससे भी धरती पर पाप बढ़ रहा है और लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है. इसके अलावा आए दिन ढालपुर मैदान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है. उससे भी घाटी के देवी देवता नाराज है. जगती में महायज्ञ के अलावा काहिका यज्ञ के भी देवताओं ने निर्देश दिए, लेकिन काहिका यज्ञ यहां पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार-बार कुछ लोगों के द्वारा ढालपुर मैदान से छेड़छाड़ की जा रही है. देवी देवताओं से प्रार्थना की गई कि जो भी ढालपुर मैदान से छेड़छाड़ कर रहा है उसे सद्बुद्धि दें और अगर वो देव नियमों की पालना नहीं करता है, तो देवता उसे स्वयं दंडित करें.'



वही जिला मंडी की स्नोर घाटी से आए माता तुंगा के पुजारी इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 'पहली बार जगती में भाग लेने आए हैं और देवी देवताओं के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं. देवी देवताओं ने स्पष्ट कहा है कि इंसान आज अपनी मर्यादा को भूल रहा है, जिससे धरती पर पाप बढ़ रहे हैं. देवी देवता जो भी आदेश जनता के लिए देंगे, उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देव वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है और देवताओं के नाराज होने के चलते लोगों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा.'

