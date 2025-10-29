ETV Bharat / state

प्याज ने किसानों की आंखों से निकाले आंसू , किसान महापंचायत ने सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

प्याज उत्पादकों के मुनाफे को लेकर एक बार फिर प्रदेश के किसान मुखर हो रहे हैं.

प्याज के गिरते दामों से किसान परेशान
प्याज के गिरते दामों से किसान परेशान
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 10:58 AM IST

9 Min Read
जयपुर/अलवर : प्याज की लागत के मुकाबले में मिल रही कीमत को लेकर एक बार फिर राज्य के किसान सरकार के सामने हैं. इस मामले में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि प्याज की कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने किसानों को नुकसान के दलदल में धकेल दिया है. किसान महापंचायत के मुताबिक फरवरी 2019 के बाद सितंबर 2025 में प्याज के दामों में 49.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी पुष्टि खुद ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ ने की है.

किसान को नहीं मिल रही है लागत : रामपाल जाट ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों में अतिवृष्टि से फसल नष्ट होने के बावजूद सरकारी आंकड़ों में प्याज की अधिक आपूर्ति को गिरावट का कारण बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि किसान अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं. सरकार के अनुसार एक किलो प्याज की उत्पादन लागत 8 से 10 रुपये है, जबकि किसानों के अनुसार यह लागत 18 से 20 रुपये प्रति किलो पड़ती है. इसके बावजूद किसानों को खैरथल मंडी में मात्र 5 रुपये प्रति किलो फसल बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है.

रामपाल जाट ने सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन फसलों का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ घोषित नहीं होता, उनके लिए सरकार ने ‘बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) बनाई है ताकि आकस्मिक घाटे से किसानों को राहत दी जा सके, लेकिन अब तक इस योजना के तहत कोई ठोस कार्यवाही शुरू नहीं की गई है. यही नहीं, जिन फसलों का एमएसपी घोषित होता है , जैसे मक्का, उड़द, मूंगफली, मूंग, बाजरा, सोयाबीन और कपास है ,उनकी भी सरकारी खरीद नहीं की जा रही है. नतीजतन, किसानों को एक क्विंटल पर 3000 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है.

जयपुर में करेंगे अन्नदाता हुंकार रैली : रामपाल जाट ने कहा कि सरकार लगातार ‘एमएसपी गारंटी कानून’ से बच रही हैं, जिससे किसानों में गहरा असंतोष है. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के साथ 3 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में किसानों की मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है. इसी असंतोष के चलते किसान महापंचायत ने निर्णय लिया है कि 17 नवंबर (सोमवार) को प्रदेश कार्य समिति जयपुर के शहीद स्मारक पर और जिला समितियां अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगी. इसके अलावा, 30 दिसंबर 2025 को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित की जाएगी.

प्याज उत्पादक किसानों पर मौसम की मार

घाटे में प्याज उत्पादक : अलवर में प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है. यहां अपनी उपज लेकर आये एक किसान शेर खान का कहना है कि एक बीघा प्याज के उत्पादन पर करीब 50 हजार रुपए की लागत आती है. इस बार उन्होंने सात बीघा जमीन पर प्याज की फसल बोई है. उन्होंने कहा कि खेत में बुवाई , जुताई और खाद के साथ कीटनाशक और कटाई पर खर्चा आता है. इसके मुकाबले में उन्हें मंडी आने पर लागत भी नहीं मिल रही है. ऊपर से बेमौसम की बरसात के कारण फिलहाल प्याज की फसल को नुकसान हुआ है. इसी तरह एक और प्याज उत्पादक किसान मूलचंद ने बताया कि मंडी में बरसात के कारण उनका प्याज खराब हो गया और अब एक कट्ठा प्याज बेचने पर महज पचास रुपए मिले हैं, जो लागत के मुकाबले में ना के बराबर पैसा है.

घाटे में प्याज उत्पादक
घाटे में प्याज उत्पादक

मौसम की मार : अलवर जिले के प्याज उत्पादक किसानों को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ी है. प्रमुख प्याज मंडी अलवर में अगेती लाल प्याज की आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार किसानों को अभी उम्मीद के अनुरूप दाम नहीं मिल पा रहे हैं. इसका कारण है कि मौसम की मार और नमी के कारण प्याज की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिससे इसका रंग फीका पड़ गया है और प्याज पर दाग पड़ने की समस्या बढ़ गई है. यही कारण है कि व्यापारी इस प्याज को लंबी दूरी के बाजारों में नहीं भेज पा रहे हैं. बता दे अलवर में इस साल 16 हजार हेक्टेयर में प्याज की बुवाई का लक्ष्य मिला था, वहीं उद्यान विभाग ने लक्ष्य से ज्यादा बुवाई की उम्मीद जताई है.

मंडी में प्याज के कट्टे
मंडी में प्याज के कट्टे

जिले में इस बार बरसात और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव रहने से प्याज की फसल काफी प्रभावित हुई है. मानसून के दौरान जिले के कई हिस्सों में अधिक वर्षा होने से प्याज की गांठों में नमी रहने से सड़न की समस्या हो गई. प्याज उत्पादक किसानों का कहना है कि बारिश ज्यादा होने से खेतों में पानी भर गया और धूप की कमी से फसल की बढ़वार रुक गई, जिससे प्याज का आकार छोटा रह गया.

मंडी में नहीं मिल रहे प्याज के दाम
मंडी में नहीं मिल रहे प्याज के दाम

इस बार नहीं मिल रही लागत भी : थानागाजी के किसान महादेव ने बताया कि उन्होंने तीन बीघा जमीन पर लाल प्याज की खेती की, जिसमें एक बीघा में 50 हजार रुपए की लागत आई और मंडी में उन्हें प्याज के उचित दाम नहीं मिले. उन्हें मंडी में एक बीघा लाल प्याज के 30 हजार रुपए ही मिल सके. इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा. किसान महादेव ने बताया कि इस बार बारिश ज्यादा होने से प्याज की फसल में गलन की समस्या हुई, जिससे प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आई.

ज्यादा बारिश से घट गया प्याज का उत्पादन : प्याज व्यापारी धारा भाई ने बताया कि इन दिनों अलवर प्याज मंडी में प्रतिदिन करीब प्याज के 7 हजार, खैरथल में 7 हजार एवं मालाखेड़ा मंडी में डेढ़ हजार कटटे आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मंडी में प्याज के गुणवत्ता के आधार पर दाम मिल रहे हैं. अलवर मंडी में किसानों को प्याज के 5 से 17 प्रति किलो की दर से गुणवत्ता के आधार पर दाम मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को प्याज का उत्पादन भी कम मिल रहा है, जहां किसानों को एक बीघा में 100 कटटे प्याज का उत्पादन मिलता रहा है, वहीं इस बार करीब 30 कटटे ही रह गया है.

दस दिन प्याज को रोकें तो मिल सकते हैं अच्छे दाम : अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अभी किसानों को प्याज के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसान यदि 10 दिन अपनी प्याज की फसल को रोक कर मंडी लाए तो उम्मीद है कि उन्हें अच्छे भाव मिल सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्याज मंडी में अभी बाहर के व्यापारी प्याज की खरीद के लिए नहीं आने से रौनक नहीं है. आगामी दिनों में प्याज की गुणवत्ता वाली फसल मंडी आएगी तो संभावना है कि अलवर की प्याज की फसल को बाहर भेजा जा सकेगा. अभी अलवर की प्याज हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश तक ही पहुंच रही है.

सूखी नदी में फेंकी चार ट्रॉली प्याज
सूखी नदी में फेंकी चार ट्रॉली प्याज

प्याज नदी में फेंके : प्याज की फसल से अच्छे मुनाफे की आस लगाए किसानों को इस बार लागत भी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर मायूस दिखाई पड़ रही है. मंडी में इस बार लाल प्याज के उचित दाम नहीं ​मिलने का ही नतीजा है कि मंगलवार को जिले के राजगढ़ कस्बे में किसानों ने अपनी फसल को मंडी में ले जाने की बजाय नदी नाले में फेंक दिया. क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बताया कि चांदपुर- पूनखर के मध्य एक नदी में भारी मात्रा में प्याज पड़े दिखाई दिए. स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीणा ने बताया कि चांदपुर पूनखर के मध्य स्थित नदी में मंगलवार को सुबह करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज पड़े मिले.

एक दशक पहले भी प्याज ने रुलाया था किसानों को : करीब एक दशक पूर्व भी लाल प्याज ने किसानों को रुलाया था. उस दौरान एक साल लाल प्याज के दाम मंडी में काफी कम मिले, जिससे उनका प्याज को मंडी में लाने तक का भाड़ा नहीं निकल पा रहा था, इस कारण बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी प्याज की फसल को मंडी में ले जाने के बजाय सड़क के किनारे ही पटक दिया था. हालांकि उसके बाद के सालों में किसानों को लाल प्याज के अच्छे भाव मिले, जिससे जिले में प्याज का रकबा बढ़ता चला गया. लेकिन इस बार लाल प्याज ने किसानों को आंखों में फिर से आंसू ला दिए हैं.

