राजस्थान बजट 2026 पर चर्चा विधानसभा में आज से, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत बहस शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बहस के लिए विभिन्न दलों को समय आवंटित करेंगे. बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. प्रश्नकाल में कुल 19 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं. इन प्रश्नों के जरिए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से जुड़े विभागों के अलावा चिकित्सा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन तथा वन विभाग से संबंधित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे.

प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे: आज सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा, जिसमें आगामी दिनों के कामकाज की रूपरेखा तय की जाएगी. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. कार्यवाही के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे. वहीं, मंत्री संजय शर्मा वन विभाग की 13 अधिसूचनाएं पेश करेंगे. इसके अलावा विभिन्न विभागों और संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएंगी.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. मंत्री जोगाराम पटेल लोकायुक्त राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे. मंत्री संजय शर्मा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे.