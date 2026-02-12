ETV Bharat / state

राजस्थान बजट 2026 पर चर्चा विधानसभा में आज से, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही

राजस्थान विधानसभा में आज से बजट 2026-27 पर बहस शुरू होगी. प्रश्नकाल, विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, अधिसूचनाएं सदन में रखी जाएंगे.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत बहस शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बहस के लिए विभिन्न दलों को समय आवंटित करेंगे. बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. प्रश्नकाल में कुल 19 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं. इन प्रश्नों के जरिए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से जुड़े विभागों के अलावा चिकित्सा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन तथा वन विभाग से संबंधित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे.

प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे: आज सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा, जिसमें आगामी दिनों के कामकाज की रूपरेखा तय की जाएगी. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. कार्यवाही के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे. वहीं, मंत्री संजय शर्मा वन विभाग की 13 अधिसूचनाएं पेश करेंगे. इसके अलावा विभिन्न विभागों और संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएंगी.

इसे भी पढ़ें- राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस विधायक बोलीं, पेपर लीक न हम रोक पाए न आप

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. मंत्री जोगाराम पटेल लोकायुक्त राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे. मंत्री संजय शर्मा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे.

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिवेदन भी आज पटल पर रखे जाएंगे. मंत्री हीरालाल नागर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

इसे भी पढ़ें- विधानसभा बजट सत्र: अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर स्पीकर नाराज, आरक्षण और टोल हटाने जैसे मुद्दे गूंजे सदन में

जनहित याचिकाएं: सदन में आज कई जनहित याचिकाएं भी लगाई जाएंगी. विधायक छगन सिंह राजपुरोहित आहोर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड यंत्र उपलब्ध कराने की मांग करेंगे. विधायक मनोज कुमार सिधमुख में रेलवे चेंज पर आरयूबी निर्माण, बाबू सिंह राठौड़ सेखाला ट्रामा सेंटर, फूल सिंह उदयपुर के डायट परिसर की भूमि को खेल मैदान के रूप में आरक्षित करने, भीमराज भाटी पाली के ऊंकली गांव में पानी कनेक्शन, जबर सिंह सांखला बगरू में नाले की गहराई बढ़ाने और कल्पना देवी वार्ड 106 में सीवरेज लाइन निर्माण की याचिका प्रस्तुत करेंगी.

TAGGED:

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
विस्तृत चर्चा विधानसभा में आज से
PUBLIC INTEREST LITIGATIONS
DEPUTY CHIEF MINISTER DIYA KUMARI
RAJASTHAN BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.