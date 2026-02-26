ETV Bharat / state

भिवाड़ी अग्निकांड में 9वीं मौत, दिल्ली के अस्पताल में एक और घायल ने तोड़ा दम

भिवाड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामला ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

खैरथल: भिवाड़ी अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है. जिले के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे एक और मजदूर जुन्नु ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था. इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है. भिवाड़ी एडिशनल एसपी अतुल साहू के मुताबिक यह भीषण हादसा 16 फरवरी को खुशखेड़ा की एक पटाखा निर्माण इकाई में हुआ था. फैक्ट्री में अचानक हुए जोरदार धमाके ने पूरी इमारत को हिला कर रख दिया था. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक सुनी गई. हादसे के वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, जो आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए थे. इसे भी पढ़ें: भिवाड़ी ब्लास्ट: पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को किया गिरफ्तार, धमाके में 7 लोगों की गई थी जान