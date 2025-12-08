ETV Bharat / state

मृतक शरीर सम्मान अधिनियम: कांग्रेस का बनाया कानून, भाजपा ने किया लागू, शव रखकर प्रदर्शन पर होगी सजा

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2023 में पारित राजस्थान मृतक शरीर सम्मान अधिनियम अब राजस्थान में लागू हो गया है. इसके नियमों के अनुसार अब सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना, शव के साथ राजनीति करना और बिना उचित कारण अंतिम संस्कार में देरी करना दंडनीय अपराध होगा. ऐसे कृत्यों पर 1 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

राज्य सरकार ने 4 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है. नियमों के अनुसार परिजनों को शव लेना अनिवार्य होगा. यदि वे मना करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है. यदि परिजन प्रदर्शन के लिए शव देते हैं या उपयोग की अनुमति देते हैं तो उन्हें 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, अब इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेताओं तक सभी आएंगे. नियमों के अनुसार 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी. कोई राजनीतिक दल का नेता या अन्य व्यक्ति शव के साथ प्रदर्शन करता है तो उसे 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. अंतिम संस्कार में देरी केवल तभी की जा सकेगी, जब परिजन बाहर से आ रहे हों या पोस्टमार्टम ना हुआ हो.

बकाया बिल पर शव नहीं रोक सकेंगे अस्पताल: कानून के नियमों के अनुसार यदि किसी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल प्रशासन बकाया बिल के आधार पर शव नहीं रोक सकेगा. अस्पताल को परिजनों को शव तुरंत सौंपना होगा. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान बिल-2023 पारित किया गया था. इसके बाद 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर 18 अगस्त 2023 से यह कानून प्रभावी हो गया था, लेकिन तब इसके नियम नहीं बने थे. नियम नहीं होने के कारण पुलिस को कार्रवाई में परेशानी आ रही थी और इस कानून का अब तक उपयोग नहीं हो पाया था.