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रीत गए राजस्थान के 288 डैम, अब मानसून का इंतजार, शेष 406 बांधों में 53 फीसदी पानी

राजस्थान में 407 छोटे डैम में से 216 डैम पूरी तरह से खाली हैं, जबकि 287 बड़े डैम में से 72 डैम खाली हैं.

राजस्थान के डैम में पानी
राजस्थान के डैम में पानी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 7:26 PM IST

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कोटा: भीषण गर्मी का दौर प्रदेश में चल रहा है और तापमान काफी ऊंचा जा रहा है. आने वाले दिनों में बारिश का सीजन शुरू होने वाला है. मानसून में पूरे प्रदेश के ही बांधों में पानी की आवक होने वाली है. मानसून जल्द ही राजस्थान भी पहुंच जाएगा, जिसके साथ ही खेतों में फसलों के लिए बुवाई भी शुरू हो जाएगी. वर्तमान में प्रदेश के सभी बांधों की बात की जाए तो 694 छोटे व बड़े डैम में 20191 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) क्षमता है, जबकि इनमें अभी 53.14 फीसदी ही पानी है, यानी 10730 एमसीएम पानी ही इनमें मौजूद है.

राजस्थान के छोटे डैम की बात की जाए तो 407 डैम हैं, जिनमें से 216 डैम पूरी तरह से खाली हो गए हैं. वहीं, बड़े 287 डैम में से 72 डैम खाली हो गए हैं. ऐसे में कुल 694 में से 288 डैम पूरी तरह से खाली हैं. जल संसाधन विभाग कोटा की सहायक अभियंता नीतिका पारेता का कहना है कि मानसून में 15 जून से 30 सितंबर के बीच तक कंट्रोल रूम संचालित होता है और इसी अवधि में प्रदेश के लगभग डैम में पानी की आवक होती है.

जल संसाधन विभाग कोटा की सहायक अभियंता नीतिका पारेता (ETV Bharat Kota)

इस पानी की आवक से ही डैम भरते हैं, जिसके बाद राजस्थान में पेयजल, सिंचाई और इंडस्ट्री उपयोग को पानी दिया जाता है. इसी के चलते पानी डैम से खत्म होता है. अधिकांश छोटे डैम रीत भी जाते हैं. हाड़ौती संभाग में भी इसी तरह से वर्तमान में 82 डैम है, जिनमें चम्बल परियोजना में होने से मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर जोड़ा गया है. इन बांधों में से 22 डैम ऐसे हैं, जिनमें पानी खत्म हो गया है. इनमें छोटे 17 और बड़े 5 डैम हैं. आने वाले मानसून सीजन में लगभग सभी बांध फुल हो जाएंगे.

Dams in Kota
राजस्थान के 100 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता से बड़े बांध... (ETV Bharat GFX)

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कोटा में सबसे ज्यादा पानी, जोधपुर सबसे कम : पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कोटा संभाग के बांध में सबसे ज्यादा पानी है. यहां पर 82 डैम हैं, जिनमें 62.60 फीसदी यानी 7286.50 एमसीएम पानी मौजूद है. हालांकि, कोटा संभाग के 22 बांधों में पानी नहीं है. कोटा संभाग में ही चंबल परियोजना के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर डैम को जोड़ा गया है. इसकी क्षमता 7164.94 एमसीएम है, जिसमें 4809.44 एमसीएम पानी है. कोटा के बाद जयपुर जिले के 186 डैम में 48.57 फीसदी पानी है. यहां पर कुल क्षमता 2473.12 है, जिसमें 1201.12 एमसीएम फीसदी पानी है.

Water in Dam
किस जोन में कितने डैम में कितना पानी (ETV Bharat GFX)

तीसरे नंबर पर बांसवाड़ा जिले के डैम में 44.18 प्रतिशत पानी मौजूद है. यहां पर 63 बांध है, जिनमें 2766.06 एमसीएम क्षमता है. यहां पर 1222.16 एमसीएम पानी मौजूद है. सबसे कम पानी की बात की जाए तो वह जोधपुर जोन के डैम में है. यहां 116 डैम में 21.59 फीसदी ही पानी है, यानी 981.81 एमसीएम क्षमता की जगह महज 212.01 एमसीएम पानी है. इसके बाद भरतपुर के 68 डैम में भी पानी नाम मात्र ही बचा है, जहां 23.84 प्रतिशत पानी है. यहां 472.15 एमसीएम क्षमता की जगह महज 112.54 एमसीएम पानी है. इतना पानी तो केवल कोटा बैराज में ही मौजूद है. वह प्रदेश में सबसे ज्यादा भरा यानी 99 फीसदी पानी वाला डैम है.

Water in Dam
किस जोन में कितने डैम रीत गए (ETV Bharat GFX)

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मानसून सीजन की शुरू हो गई है तैयारी : सहायक अभियंता नीतिका पारेता का कहना है कि आने वाले मानसून सीजन की तैयारी शुरू कर दी गई है. कोटा संभाग के लिए कंट्रोल रूम जल संसाधन विभाग के नयापुरा स्थित दफ्तर में ही बनाया जाएगा. इस कंट्रोल रूम के जरिए सभी कोटा संभाग के डैम की मॉनिटरिंग की जाएगी. वहां पर होने वाली बारिश, गेज व पानी की मात्रा, इनफ्लो और डिस्चार्ज के संबंध में जानकारी को एकत्र करेंगे. यह हर घंटे में अपडेट होगी. यह पूरी जानकारी जिला प्रशासन और जयपुर स्थित स्टेट कंट्रोल सेंटर को भी भेजी जाएगी.

Water in Dam
प्रदेश के बड़े व छोटे डैम व उनमे पानी (ETV Bharat GFX)

कोटा बैराज में 99 फीसदी पानी : प्रदेश में डैम के अनुसार सबसे ज्यादा पानी की बात की जाए तो कोटा बैराज में 99 फीसदी पानी भरा हुआ है. इसकी क्षमता 112 है और यहां 111 एमसीएम पानी है. इसके बाद बांसवाड़ा जिले का सोम कमला आंबा बांध है, यहां 172 एमसीएम क्षमता में 121 यानी 70 फीसदी पानी है. कोटा संभाग में ही जुड़ने वाले मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित गांधी सागर डैम में 67.12 फीसदी पानी है. राजस्थान के सबसे बड़े डैम राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में भी 66.88 यानी 2905.23 एमसीएम क्षमता की जगह 1942.936 एमसीएम पानी है.

जयपुर समेत कई जिलों में पानी सप्लाई करने वाले टोंक जिले में स्थित बीसलपुर डैम में 1095.84 एमसीएम क्षमता में 742.32 एमसीएम पानी है, यानी 67.74 पानी है. प्रदेश के बड़े बांधों में शामिल हुए कोटा के नौनेरा बैराज की क्षमता 226.65 है. हालांकि, इसमें भी पानी स्टोरेज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यह खाली पड़ा हुआ है. इसमें केवल 0.1 एमसीएम पानी है.

Water in Dam
यह है बड़े डैम में पानी की स्थिति (ETV Bharat GFX)

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इन डैम में नहीं है बिल्कुल भी पानी : जयपुर जोन में अजमेर जिले के रूपनगढ़, ताजसरोवर अरनिया व नाहरसागर पिपलाव, दौसा जिले में माधोसागर, बिनोलीसागर, राहुवास, भंडारी व सिनौली, जयपुर जिले में रामगढ़, कालखसागर व पाटन झुंझुनू जिले के मोदी लखार व अजीतसागर, करौली के बिशनसमंद, कोटपूतली बहरोड़ जिले का चितौली व बनेरी, सवाई माधोपुर के पंचोलस, सीकर के रायपुर पाटन, राणासर डैम में बिलकुल पानी नहीं है.

भरतपुर जोन के अलवर जिले के जयसमंद, रामपुर, देवती, सिलीबेरी, धमरेह, भरतपुर के अजान, चिकसाना, लालपुर, बोंथ, सेवर, खनुवा डैम खाली हैं. इसी तरह खैरथल तिजारा के सारन खुर्द, खानपुर, कोटपूतली बहरोड़ के बाबरिया व डीग का सीकरी बांध खाली हैं. जोधपुर जोन में बालोतरा जिले के मेली, डीडवाना कुचामन के भाकरी, जालोर के झालरा, बंदी सेंधरा, चवरचा, बिथान व नोसरा उनाव, जोधपुर के जसवंत सागर, सुरपुरा, बीसलपुर, जलिवाड़ा, पाली जिले के धरिया, खिवांदी बांकली, एंडला व गिरोलिया, सिरोही के भुला व बुतरी डैम में पानी नहीं है.

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कोटा जोन में बारां जिले का गोपालपुरा, उम्मेद सागर, चतरपुरा, झालावाड़ का सारन खीरी, सारोला डैम खाली हैं. बांसवाड़ा जोन में प्रतापगढ़ के हमजा खीरी, गडोला, मेल, बोरिया, बांसवाड़ा के बियापाड़ा डैम खाली हैं. उदयपुर जोन में भीलवाड़ा के चंद्रभागा, रथलियास, अतवारा, डामती खोखरा, कनियाखेड़ी व देवरिया रायपुर, चित्तौड़गढ़ के मुरलिया, बनकिया, डिंडोली, सांवरिया सरोवर व उदयपुर का कालीबोर डैम खाली हैं.

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