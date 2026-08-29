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उज्जैन में दुबलेपन का दंश, मामले घटे लेकिन मध्य प्रदेश की औसत दर से अब भी ज्यादा

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, ठिगनेपन के बाद दुबलेपन में मामूली सुधार, लेकिन एमपी की दर से आगे है उज्जैन. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन में दुबलेपन का दंश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 10:44 AM IST

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उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुबलेपन के आंकड़े राज्य की औसत दर से ज्यादा हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हालिया रिपोर्ट में भले ही इसमें गिरावट दर्शाई गई हो, लेकिन अब भी दुबलेपन की दर राज्य की दर से ज्यादा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन में दुबलापन (लंबाई के मुकाबले कम वजन) वाले बच्चों की संख्या 25.4 प्रतिशत है. यही दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पिछली रिपोर्ट में 29.8 प्रतिशत थी. यानी यहां 4.4 प्रतिशत का सुधार तो जरूर हुआ लेकिन बावजूद इसके, उज्जैन मध्यप्रदेश में दुबलेपन की कुल दर 23.8 प्रतिशत से आगे है.

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सोर्स- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (Etv Bharat)

क्या कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट

उज्जैन में बच्चों के पोषण को लेकर तस्वीर ना तो पूरी तरह खराब है और ना ही कोई राहत की खबर दे रही है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 के बीच उज्जैन ने बच्चों में ठिगनेपन यानी उम्र के हिसाब से कम लंबाई की समस्या में अच्छा सुधार बताया लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के मौजूदा वजन और पोषण की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जारी उज्जैन जिले के आंकड़ों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन 34.7 प्रतिशत से कम होकर 25.7% रह गया है. यानी 9 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है. इसी के साथ उज्जैन की रैंक भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में 24वें नंबर पर थी, जो सुधरकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट में 9वें नंबर पर पहुंच गई है. जितनी कम रेंक उतनी बेहतर स्थिति, लेकिन इसके आधार पर यह मान लेना कि कुपोषण कम हो रहा है, यह सही नहीं है.

ठिगनेपन के साथ दुबलेपन पर भी फोकस जरूरी

उज्जैन में जिन बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, वे दुबलेपन की श्रेणी में आते हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी उनकी संख्या काफी है. ठिगनापन जहां लंबे समय तक चले पोषण संकट का संकेत है. जबकि दुबलापन बच्चे की मौजूदा तीव्र पोषण स्थिति से जुड़ा संकेतक है. इसलिए केवल ठिगनेपन में सुधार को देख कर यह मान लेना कि कुपोषण की समस्या खत्म हो गई है, सही नही है.

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सोर्स- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (Etv Bharat)

मध्यप्रदेश के मुकाबले उज्जैन किस स्थिति में?

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट में राज्य स्तरीय आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे मध्यप्रदेश में 5 साल से कम उम्र के बच्चो में ठिगनापन 31.4 प्रतिशत है, दुबलापन 23.8 प्रतिशत है और उम्र के हिसाब से कम वजन 39.7 प्रतिशत है. उज्जैन की स्थिति की इसस तुलना करें तो ठिगनापन में उज्जैन की दर 25.7 प्रतिशत है, जो राज्य की दर से कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन दुबलापन 25.4 प्रतिशत है, जो राज्य के औसत से खराब है. ऐसे में उज्जैन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के पोषण को लेकर है, जिससे उनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में बढ़े. हालांकि, अन्य जिलों में दुबलेपन के मामले उज्जैन से भी खराब हैं.

अब सरकार की रणनीति, मां और बच्चों की मॉनिटरिंग

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद उज्जैन समेत कई जिलों में पोषण सुधार को केवल आंगनबाड़ी में वजन लेने तक सीमित नहीं रखा जा रहा. बल्कि प्रोजेक्ट संवर्धन के तहत गर्भवती महिलाओं, माताओं और छोटे बच्चों की निगरानी को ज्यादा व्यक्तिगत बनाने की कोशिश की जा रही है. जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमठ ने ETV भारत को बताया, '' करीब 200 ग्राम पंचायतों की अलग-अलग आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया गया है. इस मॉडल में हर प्रशिक्षित कार्यकर्ता को माताओं और बच्चों के करीब 10-10 पेयर्स की जिम्मेदारी देकर उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों और पोषण पर नजर रखने की योजना है.''

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार चला रही संवर्धन प्रोजेक्ट (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं का काम अब सिर्फ केवल यह पूछना नहीं कि बच्चे का वजन कितना है? बल्कि यह भी देखना है कि मां बच्चे को दूध किस तरीके से पिला रही है? मां की डाइट में प्रोटीन कितना है? बच्चे की ग्रोथ कैसी है? छह महीने के बाद बच्चे को कॉम्पलमेंट्री डाइट क्या मिल रही है और परिवार वास्तव में बताई गई सलाह पर अमल कर रहा है या नहीं? इसी कड़ी में डिलीवरी पॉइंट पर तैनात स्टाफ नर्सों को भी ट्रेन किया जा रहा है, जिससे बच्चे के जन्म के पहले दिन से ही यानी डे जीरो से मां को स्तनपान और पोषण की सही जानकारी दी जा सके.''

कुपोषण से निपटने 270 कर्मचारियों की खास ट्रेनिंग

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनीता परमार ने ETV भारत को बताया, '' ग्लोबल व्हील फाउंडेशन के सहयोग से उज्जैन जिले में प्रोजेक्ट संवर्धन पर काम किया जा रहा है. पहले जिले के प्रमुख अधिकारियों और विभाग प्रमुखों का ओरिएंटेशन किया गया. इसके बाद महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के करीब 270 कर्मचारियों को चार दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग दि गई. इसमें नर्सिंग ऑफीसर, डिलीवरी पॉइंट की सीएचओ, एएनएम, आशा सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर शामिल रहे. ट्रेनिंग के बाद फील्ड में काम आसान बनाने के लिए कर्मचारियों को एक किट भी दी गई.

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ठिगनापन-दुबलेपन का स्तनपान से भी कनेक्शन (Etv Bharat)

इसमें डिजिटल वेइबिंग मशीन, बेबी डॉल, ब्रैस्टफीडिंग मॉडल, डाइट चार्ट, न्यूट्रिशन फ्लिप्चार्ट्स, चम्मच और कटोरी जैसे सामान शामिल हैं। कार्यकर्ताओं को यह भी सिखाया गया कि वे गांव में जाकर मां को व्यवहारिक तरीके से चीजें समझा सकें.''

दुबलेपन में भी सुधार, हम बेहतर प्रयास कर रहे : महिला बाल विकास अधिकारी

महिला बाल विकास विभाग अधिकारी बृजेन्द्र त्रिपाठी ने ETV भारत से कहा, '' नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में उज्जैन ने सभी प्रमुख स्तरों पर करीब 10 प्रतिशत सुधार किया है. ठिगनापन का स्तर 34 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत हुआ है. कलेक्टर सर के नेतृत्व में चल रहे प्रोजेक्ट संवर्धन के नवाचार और आंगनबाड़ी, आशा व स्वास्थ्य विभाग की टीमों के संयुक्त प्रयासों से यह उपलब्धि मिली है. प्रदेश के 55 जिलों की तुलना में उज्जैन की ग्रेडिंग में भी बड़ा अच्छा सुधार हुआ है. दुबलेपन में भी करीब 10 ग्रेड का सुधार हुआ है. हालांकि, इसमें अभी और बेहतर प्रयास की आवश्यकता है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थिति लगभग समान है तथा जिले में कोई बड़ा संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित नहीं हुआ है.''

ठिगनापन-दुबलेपन का स्तनपान से क्या कनेक्शन?

डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों के शारीरिक विकास में मां के दूध की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में पोषण की कम को स्तनपान में गड़बड़ी से भी जोड़कर देखा जाता है. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनीता परमार ने ETV भारत से कहा, '' कई बार मां बच्चे को स्तनपान तो कराती हैं लेकिन बच्चे की पोजीशन और लैच सही नहीं होता. बच्चे की गर्दन को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलने पर बच्चा थक सकता है. ठीक से दूध नहीं पी पाता और जल्दी सो जाता है. ऐसे में मां को लगता है कि बच्चा दूध पी रहा है लेकिन वास्तव में बच्चे का पेट पूरी तरह नहीं भर रहा. इसीलिए ट्रेनिंग में डॉल के जरिए सिखाया जाता है कि बच्चे की गर्दन को कैसे सपोर्ट करना है, बच्चे का मुंह और होंठ किस पोजीशन में होने चाहिए, जिससे दूध सही से उसके शरीर में जाए और पोषण की कमी न हो.''

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डॉ. परमार के मुताबिक पोषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए करीब 45 बिंदुओं की चेकलिस्ट तैयार की गई है. फील्ड में जाकर यह देखा जा रहा है कि ट्रेनिंग में जो कौशल सिखाया गया, उसे कार्यकर्ता वास्तव में इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं. जहां कमी मिलेगी, वहां दोबारा हैंड होल्डिंग और ट्रेनिगं दी जा रही है.

मां और बच्चों की थालियों से प्रोटीन गायब

डॉ. सुनीता परमार का कहना है कि पोषण की समस्या को केवल कैलोरी से नहीं समझा जा सकता. भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होना भी जरूरी है. उनके मुताबिक आम भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम रहने की समस्या है. उनका जोर इस बात पर है कि गर्भवती महिला की डाइट में पर्याप्त प्रोटीन हो, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और शरीर के ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने ट्रेनिंग में कार्यकर्ताओं को यह समझाने पर जोर दिया कि परिवार को सिर्फ यह नहीं बताया जाए कि अच्छा खाना खाओ, बल्कि यह भी बताया जाए कि कौन सा स्थानीय खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और उसे कितनी मात्रा में लिया जा सकता है.''

मध्य प्रदेश में कुपोषण से निपटने में आईआईटी मुम्बई की भूमिका

जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमठ के अनुसार, '' प्रोजेक्ट संवर्धन में आईआईटी मुम्बई में 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसका फोकस चाइल्ड सर्वाइवल और मालनूट्रिशन और प्रिवेंशन पर था. ट्रेनिंग के बाद जिसे ट्रेनिंग मिली वह सब कम वजन वाले नवजात के घर जा रहे हैं और ब्रेस्टफीडिंग, काउंसलिंग और हर रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं. यह उसी का परिणाम है कि बच्चो में सुधार हो रहा है.अब केवल पुराने कुपोषण को कम करने पर फोकस नहीं, बल्कि बच्चों की शुरुआती जिंदगी में ही पोषण की कमी को पकड़ दूर किया जाए और उसे गंभीर स्थिति तक पहुंचने से रोका जाए, इसपर काम काम किया जा रहा है.''

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दुबलेपन-ठिगनापन समेत पोषण जनित कई समस्याओं से जूझ रहे बच्चों को उबारने के लिए सरकार को हर एंगल पर काम करना होगा. इसमें जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा काम महिला बाल विकास विभाग को करना है. क्योंकि महज ठिगनेपन के आंकड़ों में सुधार देखकर यह कह देना सही नहीं होगा कि कुपोषण की समस्या कम हो रही है. अगले कुछ सालों में उज्जैन की सफलता इस बात से तय होगी कि प्रोजेक्ट संवर्धन की ट्रेनिंग वास्तव में घर-घर तक पहुंच रही है या नहीं, और अगर पहुंच रही है तो वहां कैसे बदलाव देखने मिल रहे हैं.

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